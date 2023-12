Torcedor gremista vai até aeroporto se despedir de Suárez

Após ano iluminado, chega ao fim a passagem de Luís Suárez pelo Grêmio. O recém eleito craque do campeonato brasileiro pelo prêmio Bola de Prata se despediu dos gremistas na manhã desta sexta-feira (8).

Centenas de gremistas compareceram ao aeroporto Salgado Filho para ter a chance de um último contato com o ídolo. Acompanhado dos filhos e da esposa e com sua cuia de chimarrão na mão, o atacante acenou para os torcedores que entoavam músicas em homenagem à ele. "Luis Suárez é o matador. É tricolor, é tricolor..." cantavam.

O uruguaio segue viagem ao seu país natal, onde passará férias com a família antes de decidir seu futuro. O atacante ainda não divulgou onde jogará em 2024. Porém, a tendência é que ele reforce o Inter Miami e reedite a parceria histórica com o amigo e ex-companheiro de Barcelona, Lionel Messi. Além do argentino, os barcelonistas Jordi Alba e Sergio Busquets integram o elenco da equipe da Major League Soccer.



A torcida tricolor tem todos os motivos do mundo para sentir saudades. O jogador foi principal responsável por colocar a equipe, que recém voltou da segunda divisão, de volta a Libertadores da América, superando as expectativas para a temporada.

Ficou um gostinho de quero mais. Os mais otimistas ainda tinham um fio de esperança de que uma possível conquista inédita de Libertadores pudesse fazer com que Luisito mudasse de ideia, mas não aconteceu. O atacante encerra sua passagem com 29 gols e 17 assistências em 54 partidas. Foi o artilheiro da equipe e o líder em assistências do time. Ele conquistou os títulos da Recopa Gaúcha e do Gauchão com a camisa tricolor.