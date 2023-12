Santos perde para Fortaleza e cai para Série B pela primeira vez na história

O mesmo Brasileirão que homenageou Pelé foi o Brasileirão que condenou o clube que o Rei mais amou. Nesta quarta-feira, o Santos foi derrotado em plena Vila Belmiro para o Fortaleza por 2 a 1, viu Vasco e Bahia ganharem suas partidas, e, pela primeira vez em sua história, jogará a Série B em 2024.

Em campo, o clube paulista saiu atrás do placar com gol de Marinho no final do primeiro tempo. O atacante, que teve boa passagem pelo Santos em temporadas recentes, ainda comemorou o gol pedindo silencio aos torcedores.

Mesmo com o nervosismo tomando conta, o clube da Vila conseguiu empatar a partida ainda no início da segunda etapa com Messias, mas, no final do jogo, foi castigado pela última vez. Com o Santos todo projetado ao ataque, Lucero aproveitou que João Paulo estava fora do gol e encobriu o goleiro, dando números finais a partida que, ainda, foi encerrada as pressas devido a invasão dos torcedores santistas, que protestaram muito após o apito final.

Ao mesmo tempo, o Bahia venceu o Atlético-MG por 4 a 1 e o Vasco derrotou o Bragantino por 2 a 1. Com esses resultados, o Cruzmaltino ficou em 15º com 45 pontos, os baianos em 16º com 44 e o Peixe em 17º com 43. Assim, o Brasileirão encerra com América-MG, Coritiba, Goiás e Santos rebaixados para a segunda divisão nacional do ano que vem.