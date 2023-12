Grêmio encara o Fluminense por uma vaga direta na Libertadores

No embolado Campeonato Brasileiro, o Grêmio disputa a última rodada com um grande peso no seu planejamento para 2024. O confronto desta quarta-feira (6), contra o Fluminense, às 21h30min, no Maracanã, vale a vaga no G-4, que qualifica a equipe para a fase de grupos da Libertadores. Caso fique no G-6, o Tricolor terá um início de temporada frenético, com a pré-Libertadores começando em fevereiro.

O cenário da equipe de Renato Portaluppi, no entanto, é favorável. Ela depende apenas de si para terminar entre os quatro primeiros, e enfrenta, mesmo que fora de casa, um Tricolor das Laranjeiras focado na disputa do Mundial, na segunda metade de dezembro. Mesmo assim, os cariocas devem ir a campo com força máxima, para se despedir de sua torcida em 2023.

Em 4º lugar, com 65 pontos, os gaúchos só podem ser ultrapassados pelo Botafogo, que está em 5º com um ponto a menos. Isso porque o Bragantino, 6º colocado com 62 pontos, pode no máximo igualar a pontuação gremista, perdendo no número de vitórias (20 a 17), primeiro critério de desempate na tabela. O adversário do alvinegro carioca é o Inter, no Beira-Rio, no mesmo horário.

Em caso de triunfo, o clube pode terminar o campeonato como vice-campeão brasileiro, a depender de resultados paralelos. Com 66 pontos, Atlético-MG e Flamengo, que enfrentam Bahia e São Paulo, respectivamente, serão ultrapassados pelo Tricolor se empatarem. A segunda posição do Brasileirão rende cerca de R$ 45 milhões aos cofres gaúchos, enquanto a 5ª vale aproximadamente R$ 37 milhões.

A preparação para o duelo decisivo foi encerrada nesta terça-feira (5) à tarde, antes do embarque para o Rio de Janeiro, no final do dia. Para definir a escalação, Portaluppi não pode contar com Bruno Alves e Nathan, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O primeiro, cujo contrato se encerra no final deste mês, pode ter feito seu último jogo pelo clube na vitória contra o Vasco, no domingo.

A provável escalação conta com Caíque; João Pedro (Fábio), Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Carballo) e Cristaldo; Nathan Fernandes, Ferreira e Suárez. O confronto ainda marca a última oportunidade do torcedor ver Luisito Suárez com a camisa tricolor. O uruguaio, que se despediu da Arena no último jogo, encerra sua meteórica passagem pelo clube no Maracanã.