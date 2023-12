Grêmio conta com dois reforços para a decisão contra o Fluminense

Depois da emocionante despedida de Luis Suárez diante do torcedor tricolor, o Grêmio vai para a última rodada do Campeonato Brasileiro com a missão de se manter no G-4, a fim de se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Contra o Fluminense, nesta quarta-feira (6), às 21h30min, no Maracanã, os gaúchos entram em campo precisando da vitória para não depender de resultados paralelos e terminar entre os quatro primeiros.

A vitória sobre o Vasco no domingo deixou a equipe de Renato Portaluppi em boa posição, no 4º lugar, com 66 pontos, mas em caso de derrota, eles deverão torcer a favor de seu maior rival, já que o Inter encara o Botafogo, que segue na cola, em 5º, com 65 pontos, no mesmo horário.

Nesta segunda-feira, o grupo de jogadores se reapresentou no CT Luiz Carvalho para dar início a preparação para o duelo. As principais atrações da atividade foram na defesa. João Pedro e Kannemann voltaram a treinar normalmente com o restante do grupo, e podem ser reforços importantes para a decisão. Enquanto o primeiro está recuperado de lesão, o segundo apenas foi poupado contra os cariocas, por conta de um desgaste físico.

A volta do zagueiro argentino será no lugar de Bruno Alves, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Ele fará dupla com Rodrigo Ely no miolo da zaga. Outra atração é Luisito, que após se despedir da Arena, faz seu último jogo com a camisa do clube. O uruguaio chega para o encerramento do Brasileirão com 26 participações diretas em gols em 32 jogos, até o momento. Ele é o artilheiro gremista na competição com 15 tentos anotados, além de 11 assistências, que também lhe qualificam como garçom da equipe.

A necessidade de assegurar a vaga direta no torneio continental passa pelo calendário de 2024. A segunda fase da pré-Libertadores, a qual disputam os brasileiros, começa na segunda metade de fevereiro, e a terceira, e última, na primeira quinzena de março. Enquanto isso, a fase de grupos está marcada para o dia 3 de abril, próximo ao final do Campeonato Gaúcho.