Palmeiras vence Fluminense e coloca uma mão na taça do Brasileirão

Em um dos Brasileirões mais disputados dos últimos anos, o troféu deve ir a quem soube como conquistá-lo. Neste domingo, em mais uma atuação segura da equipe de Abel Ferreira, o Palmeiras derrotou o Fluminense por 1 a 0 e, agora, só não sairá com o seu dodecacampeonato em caso de milagre.

Com 69 pontos, o Verdão tem três de frente para os concorrentes, mas com uma enorme vantagem no saldo de gols. Ou seja, mesmo que sofra uma derrota diante do Cruzeiro, na última rodada, no Mineirão, e os rivais vençam (o que iria igualar o número de vitórias) é praticamente impossível ser ultrapassado no segundo critério de desempate, o próprio saldo. A festa pelo bicampeonato, afinal o time é o atual campeão, será em Belo Horizonte.

Em campo, Palmeiras e Fluminense protagonizaram um ótimo primeiro tempo. As propostas foram diferentes, mas altamente eficazes. A equipe paulista foi vertical, veloz e usava poucos passes para criar oportunidades. O time de Fernando Diniz, mesmo com os reservas, não abriu mão do seu estilo de jogo com mais posse de bola (63%) e também conseguiu criar diversas chances.

Porém, o lance decisivo ocorreu aos 30 minutos, quando Diego Barbosa errou um passe no campo ofensivo e Zé Rafael encontrou Breno Lopes, que ganhou de Thiago Santos na corrida e finalizou sem chances para Fábio. 1 a 0 para os mandantes.

A vantagem do Palmeiras no placar se tornou também numérica em campo antes dos 10 minutos do segundo tempo, Justen cometeu falta dura em Piquerez e o VAR entrou em ação para corrigir o erro de avaliação de Braulio da Silva Machado. O árbitro, que havia aplicado apenas o cartão amarelo, expulsou o jogador do Fluminense. A partir daí foi um jogo à feição de um time consistente, como o de Abel. A vitória estava garantida. Nem foi necessário fazer mais gols.

LEIA TAMBÉM: Mayra Aguiar faz história e conquista a medalha de ouro inédita no Grand Slam de Tóquio de judô

Esse título, acima de outros, deve vir com um gostinho especial pela forma como foi conquistado. Até algumas rodas atrás, era improvável que o Botafogo fosse ultrapassado. Os cariocas chegaram a abrir 14 pontos de distância para os paulistas. A bola rolará para Cruzeiro e Palmeiras na próxima quarta-feira, às 21h30min, assim como toda a 38ª rodada.