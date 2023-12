Inter vence Corinthians e garante a vaga na Sul-Americana

O Internacional venceu o Corinthians por 2 a 1, em uma partida na noite deste sábado (2), na Neo Química Arena, pela 37ª rodada do Brasileirão. Os gols do Colorado foram de Maurício e Wanderson. Romero marcou para o Timão.

Com a vitória, o Inter garantiu o lugar que já estava encaminhado na Sul-Americana, enquanto o Corinthians aguarda os demais resultados da rodada para saber se mantém chance matemática de rebaixamento. O Colorado é o nono, com 52 pontos. O Timão é o 13º, com 47.

A partida marcou a despedida de Fábio Santos, que se aposenta aos 38 anos. O lateral-esquerdo foi homenageado antes do aquecimento e deixou o campo na metade do segundo tempo.

O primeiro tempo foi de domínio do Inter, que abriu o placar com Mauricio e poderia até ter feito mais gols. O Corinthians pouco criou na etapa inicial.

O Corinthians voltou melhor para o segundo tempo e empatou com Romero, mas levou o desempate logo em seguida com Wanderson. O Timão reclamou de toque no braço de Enner Valencia no lance, porém, a arbitragem validou.



Na última rodada, o Corinthians visitará o Coritiba. O Internacional receberá o Botafogo. Ambos jogos ocorrerão na quarta-feira.