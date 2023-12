Suárez marca em sua despedida, Grêmio derrota Vasco e volta ao G-4 do Brasileirão

Na despedida de Suárez, a noite foi de festa. Neste domingo, o Tricolor derrotou o Vasco por 1 a 0 pela 37ª rodada do Brasileirão, voltou ao G-4 e, agora, depende só de si para assegurar a classificação direta a fase de grupos da próxima Libertadores na última rodada. O gol da partida não poderia ter sido marcado por outro jogador: Luis Suárez assinalou seu 27º tento na temporada e se despediu com grande estilo dos mais de 50 mil torcedores tricolores que foram a Arena o ovacionar.

O Grêmio até teve o domínio da partida nos 45 minutos iniciais, porém, não conseguiu transformar a superioridade em vantagem. Durante a pressão inicial tricolor, quem criou a primeira grande chance da partida foi o nome da noite. Aos 7 minutos, Luis Suárez recebeu pela direita, deu linda caneta em Léo, mas na hora da finalização chutou para fora.

Passado o momento de maior controle gremista, o Vasco começou a se aventurar em contra-ataques, levando perigo ao gol de Caíque. Foi assim que, no minuto 18, Gabriel Pec conduziu pela esquerda, passou por Villasanti e ingressou cara a cara com o goleiro Tricolor. A sorte dos donos da casa foi que o atacante cruzmaltino se atrapalhou na hora de tomar a decisão final e cruzou nos pés de Reinaldo, que afastou o perigo.

Em outro contragolpe, aos 32, Puma Rodríguez acionou Pec novamente. Dessa vez o atacante acertou o cruzamento com precisão na cabeça de Vegetti, mas, pressionado por Bruno Alves, o argentino não conseguiu concluir com precisão.

Mesmo com boas chances do lado carioca, quem teve o melhor momento da primeira etapa foi o Grêmio. Aos 34, em jogada ensaiada, Suárez cruzou com perfeição para Rodrigo Ely que, de peixinho, cabeceou sem chance para a defesa de Leo Jardim. A festa dos torcedores foi interrompida após a revisão do VAR, que assinalou impedimento no lance.

Com pouca criatividade de ambos os lados, a partida se encaminhou para o intervalo com o 0 a 0 no marcador.

Porém, a noite era de Suárez, e o uruguaio não passaria em branco na sua despedida. Logo no primeiro lance da segunda etapa, Nathan Fernandes acionou Luisito na meia-lua da grande área e viu o goleador concluir com extrema categoria sem chances para Léo Jardim. 1 a 0 Grêmio.

Após o gol Tricolor, a partida ficou morna, com poucas chances claras. Necessitando da vitória para fugir do risco de rebaixamento, o Vasco até tentou ir pra cima, mas sempre esbarrando em deficiências técnicas. Entre as oportunidades desperdiçadas pelos Cruzmaltino, Vegetti concluiu o cruzamento de Marlon Gomes rente a trave e Payet viu sua linda jogada individual parar em Caíque.

Mesmo com a vantagem no placar, o Grêmio também levava perigo. Aos 29, Ferreira cortou da esquerda para direita e soltou uma pancada. Léo Jardim defendeu e, no rebote, Suárez concluiu na trave.

A melhor chance dos visitantes ocorreu somente aos 45 minutos, quando Payet rolou para Praxedes, que finalizou rasteiro no canto de Caíque, mas viu o goleiro realizar uma milagre e manter o Tricolor na frente. Assim, a festa de despedida de Suárez terminou em 1 a 0, com gol dele.

Agora na 4ª colocação, com 65 pontos, o Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (6), às 21h30min, contra o Fluminense, no Maracanã, buscando assegurar a vaga direta na Libertadores do próximo ano através do G-4. Esta será a última partida do Tricolor na temporada 2023.

Grêmio (1) Caíque; Fábio (Gustavo Martins), Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Ronald) e Cristaldo (Nathan); Nathan Fernandes (André), Suárez e Ferreira (Cuiabano). Técnico: Renato Portaluppi.

Vasco (0) Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Bambu (Praxedes), Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Jair), Paulinho (Payet) e Marlon Gomes (Serginho); Gabriel Pec (Rossi) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Arbitro: Ramon Abatti Abel