Etapas classificatórias do Circuito Verão Sesc de Esportes acontecem em 71 cidades gaúchas

As etapas classificatórias do Circuito Verão Sesc de Esportes edição de 2024 começam nesta semana. O evento acontece em 71 cidades gaúchas e conta com as modalidades de basquete 3x3, beach soccer, beach tennis de duplas, câmbio misto, futevôlei, handbeach e vôlei de praia. Os classificados em cada região disputam as finais do circuito na Praia Grande em Torres, nos dias 2 e 3 de março. As informações são da assessoria do Sesc.

No município de Portão, as competições começam no próximo domingo (10), a partir das 9h, com as disputas das modalidades basquete 3x3, vôlei de duplas, nos naipes masculino e feminino, e o futevôlei que neste ano também será masculino e feminino, não só misto como nos anos anteriores.

inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 6 de dezembro, com limite de até 16 equipes por modalidade. A exceção é o futevôlei, que tem valor de inscrição de R$ 20 por atleta. Para garantir as vagas, os atletas devem enviar a ficha de inscrição para o e-mail site do Sesc As, com limite de até 16 equipes por modalidade. A exceção é o futevôlei, que tem valor de inscrição de R$ 20 por atleta. Para garantir as vagas, os atletas devem enviar a ficha de inscrição para o e-mail [email protected] . O regulamento e a ficha de inscrição podem ser encontrados no

Nos próximos dias, serão abertas as inscrições para as cidades de: Alegrete, Arambaré, Arroio do Sal, Arroio dos Ratos, Bagé, Barra do Ribeiro, Brochier, Caiçara, Camaquã, Candiota, Caxias do Sul, Charqueadas, Chuí, Chuvisca, Coronel Barros, Cotiporã, Dom Pedrito, Erechim, Flores da Cunha, Frederico Westphalen, Guaíba, Hulha Negra, Ibirubá, Ijuí, Iraí, Itatiba, Jaguarão, Lavras do Sul, Manoel Viana, Marata, Marcelino Ramos, Montenegro, Nova Petrópolis, Nova Prata, Nova Ramada, Novo Hamburgo, Palmares do Sul , Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pedras Altas, Pelotas, Picada Café, Pinheiro Machado, Piratini, Porto Alegre, Presidente Lucena, Rio Grande, Rio Pardo, Rodeio Bonito, Salvador do Sul, Santa Bárbara do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Vitória do Palmar, São Francisco de Assis, São Jerônimo, São Leopoldo, São Lourenço do Sul, São Sepé, Serafina Corrêa, Tapes, Torres, Triunfo, Vacaria, Vale Verde, Venâncio Aires, Vera Cruz, Veranópolis, Viamão. Para mais informações, consulte a Unidade Sesc mais próxima.