Heliponto em Porto Alegre receberá evento com aulas de bike e yoga

Próximo de completar um ano da sua inauguração, o Just Burn Club, que fica na rua Fernando Gomes, nº 114, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, promove no dia 9 de dezembro a primeira edição do Just Fly, evento que irá levar para o heliponto do prédio Carlos Gomes Center (avenida Soledade, nº 550), uma programação com diversas modalidades de treinamento, incluindo aulas com bike indoor, funcional e yoga. Será possível se exercitar com uma vista de Porto Alegre em 360° direto do topo do edifício de 16 andares.

As aulas iniciam às 9h30min e seguem até as 21h, com lotação de 20 pessoas em cada. Para participar é necessário ter mais de 15 anos. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos pelo aplicativo Just Burn Club, site e WhatsApp. Ao garantir a vaga, cada aluno ganha um kit personalizado com mochila, camiseta, viseira e pré-treino.



Conforme a assessoria de imprensa, além das aulas, a experiência imersiva conta com mais atrações durante o dia. Em clima de festa, os alunos serão recepcionados em um espaço de confraternização e poderão acompanhar as aulas ao vivo através de telões de led.

O local também irá concentrar as ativações de marcas parceiras que oferecem lanches e bebidas para os participantes. Já no heliponto a DJ Malu Fittipaldi se apresenta ao vivo em algumas aulas durante o dia.