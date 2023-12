Para encerrar o ano com dignidade, Inter recebe o Botafogo no Beira-Rio

Para se despedir de seu torcedor e virar o foco para a temporada que vem, o Inter recebe o Botafogo no Beira-Rio, nesta quarta-feira (6), às 21h30min, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo encerra um ano de altos e baixos para o Colorado, que patinou no primeiro semestre e se permitiu sonhar com o título da Libertadores no segundo. Com a vaga na Sul-Americana assegurada e mais nada a disputar, o objetivo desses últimos 90 minutos é encerrar 2023 com dignidade diante dos aficionados que estarão presentes.

Para isso, o técnico Eduardo Coudet terá quase todo o plantel à disposição. Salvo as exceções de Vitão e Matheus Dias, lesionados, Gustavo Campanharo e Rodrigo Moledo, suspensos pelo terceiro amarelo e doping, respectivamente, o restante do grupo deve estar apto para o jogo.

Dos quatro desfalques, apenas o primeiro costuma figurar entre os titulares. O volante Johnny segue como dúvida, pois se recupera de uma entorse no tornozelo direito. O jovem de 22 anos, que já está vendido para o Betis, da Espanha, corre contra o tempo para estar em campo pelo Colorado uma última vez.

A previsão de público gira em torno dos 30 mil no Beira-Rio. Para atrair o torcedor em um dia de semana para um duelo sem peso de decisão, o clube está realizando promoções especiais para os associados, que não precisarão pagar pelos ingressos.

Mesmo sem grandes ambições, uma derrota para os cariocas pode doer no bolso colorado. Em 9º lugar, com 52 pontos, o time não consegue subir posições, já que o 8º, tem 56. No entanto, ainda há a possibilidade dele ser ultrapassado por Fortaleza e São Paulo, que têm 51 e 50 pontos, respectivamente, terminando o campeonato em 11º, com a premiação de R$ 20 milhões, sete a menos que o 9º, que recebe R$ 27 milhões.

A preparação para o duelo encerrou nesta terça-feira, em treino fechado para a imprensa, no CT Parque Gigante. O provável time de Chacho conta com Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Bruno Henrique (Johnny), Aránguiz, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.