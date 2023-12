Laura Pigossi dá salto no ranking após faturar maior título da carreira

Um dia após conquistar o maior troféu de sua carreira, a tenista Laura Pigossi deu um salto no ranking da WTA, nesta segunda-feira (4). A medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, em 2021, disparou 28 posições e alcançou o 109º lugar da lista, novamente se aproximando do Top 100.O salto se deve ao título conquistado no domingo. Na Argentina, ela se sagrou campeã do WTA 125 de Buenos Aires. Na final, em reedição da decisão dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no mês passado, ela superou a argentina Maria Carle por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.Até então, o maior título de Laura havia sido o W60 de Feira de Santana (BA), conquistado no meio deste ano. Fora do circuito, a tenista de 29 anos tem ainda a medalha de bronze nas duplas, ao lado de Luisa Stefani, na Olimpíada de Tóquio.