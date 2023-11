WTA confirma Bia Haddad em 11º no ranking e Swiatek de volta ao topo

confirmou a brasileira Beatriz Haddad Maia na 11ª colocação, na beira do Top 10. A entidade também oficializou o retorno da polonesa Iga Swiatek ao posto de número 1 do mundo.



Bia foi confirmada no 11º posto após certa expectativa de que poderia terminar o ano em 10º. Ela dependia dos resultados da checa Barbora Krejcikova no WTA Finals, o último torneio da WTA na temporada. A brasileira encerra seu ano com 2.855 pontos, contra 2.880 da tenista da República Checa, a última dentro do Top 10.



A tenista do Brasil deu um salto de oito posições no ranking graças ao grande desempenho no WTA Elite Trophy semifinal de Roland Garros Após duas semanas e dois torneios de peso, a WTA atualizou o ranking do tênis feminino nessa terça-feira (7). E. A entidade também oficializou o. Ela dependia dos resultados da checa Barbora Krejcikova no WTA Finals, o último torneio da WTA na temporada. A brasileira encerra seu ano com 2.855 pontos, contra 2.880 da tenista da República Checa, a última dentro do Top 10.graças ao grande, na China. Ela foi campeã sem perder um set sequer, na cidade de Zhuhai. Assim, voltou a se aproximar do Top 10. Sua melhor posição na carreira continua sendo o 10º lugar, obtido em junho, após a

A brasileira encerrará sua temporada no fim de semana defendendo o Brasil na Billie Jean King, em Brasília. O time nacional vai enfrentar a Coreia do Sul pelos playoffs da competição, na sexta-feira e no sábado.



A principal mudança no Top 10 foi a troca de posições entre a belarussa Aryna Sabalenka e a polonesa Iga Swiatek, que voltou ao posto de número 1 do mundo. A tenista da Polônia alcançou os 9.295 pontos, contra 9.050 da rival, ao se sagrar campeã do WTA Finals, na noite de segunda - o torneio sofreu atrasos na programação devido ao mau tempo em Cancún.



Com o grande desempenho no torneio que reuniu as oito melhores tenistas da temporada, Swiatek termina a segunda temporada consecutiva na liderança do ranking.

MASCULINO

Na lista da ATP, atualizada na segunda-feira (6), o brasileiro Thiago Wild subiu duas posições e registrou a melhor colocação da carreira: o 74º posto. Se jogar bem nesta semana, em Metz, na França, ele poderá romper a barreira do Top 70 pela primeira vez. Já Thiago Monteiro sustentou o 127º lugar.

Confira a lista das 10 melhores do ranking da WTA:

1º - Iga Swiatek (POL), 9.295 pontos

2º - Aryna Sabalenka (BEL), 9.050

3º - Coco Gauff (EUA), 6.580

4º - Elena Rybakina (CAS), 6.365

5º - Jessica Pegula (EUA), 5.975

6º - Ons Jabeur (TUN), 4.195

7º - Marketa Vondrousova (RCH), 4.075

8º - Karolina Muchova (RCH), 3.651

9º - Maria Sakkari (GRE), 3.620

10º - Barbora Krejcikova (RCH), 2.880

Confira o Top 10 da lista da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 11.445pontos

2º - Carlos Alcaraz (ESP), 8.455

3º - Daniil Medvedev (RUS), 7.200

4º - Jannik Sinner (ITA), 5.490

5º - Andrey Rublev (RUS), 5.205

6º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.435

7º - Casper Ruud (NOR), 3.625

8º - Alexander Zverev (ALE), 3.585

9º - Taylor Fritz (EUA), 3.500

10º - Holger Rune (DIN), 3.460