Johnny volta aos treinos e pode atuar em sua despedida do Inter

Mesmo sem disputar mais nada no Campeonato Brasileiro, o Inter busca encerrar o ano em alta. Contra o Botafogo, nesta quarta-feira (6), às 21h30min, na 38ª rodada, o Colorado encerra o ano de 2023, diante de sua torcida, no Beira-Rio. Já classificado para a Sul-Americana, a equipe espera se manter na 9º posição, já que não tem chance de ultrapassar ninguém na última rodada.

Com 52 pontos somados, os gaúchos têm quatro a menos que Athletico-PR e Fluminense, que estão em 8º e 7º lugar, respectivamente. No entanto, Fortaleza e São Paulo, com 51 e 50 pontos, ainda podem ultrapassá-los. Vindo de três vitórias consecutivas, o time de Eduardo Coudet pode fechar o ano com dignidade, e para isso, deve se aproveitar do conturbado momento que passa seu adversário.

O alvinegro carioca deixou o título do Brasileirão escapar, e não vence há dez jogos, registrando seis empates e quatro derrotas. Hoje, o clube que chegou a abrir 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, sequer está no G-4. Caso vença o Alvirrubro, eles ainda precisarão contar com um tropeço de Grêmio, Flamengo ou Atlético-MG para conseguir uma vaga direta para a Libertadores.

Em Porto Alegre, o Inter voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira, após uma folga geral no domingo. Os titulares que bateram o Corinthians no sábado, na Neo Química Arena, apenas correram em volta do gramado, acompanhados do volante Johnny, que corre contra o tempo para estar disponível na quarta, em seu último duelo com a camisa vermelha.

Ele sequer foi relacionado para o último compromisso por conta de uma entorse no tornozelo direito, sofrida contra o Cuiabá, na última quarta. Vendido para o Real Bétis, da Espanha, ele se despede do clube que o revelou para o futebol ao final do Brasileiro e se apresenta em solo europeu com a temporada em curso desde agosto.

Por outro lado, o chileno Charles Aránguiz foi ausência, permanecendo na academia para um reforço muscular. O camisa 20 atuou por 90 minutos frente aos paulistas, como primeiro volante, e acabou sendo preservado pela comissão técnica. Mesmo assim, ele deve estar à disposição para o encerramento da temporada.