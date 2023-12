Inter reencontra Mano Menezes em duelo com o Corinthians

Embalado pelas duas vitórias consecutivas e, principalmente, pela convincente atuação no 2 a 0 sobre o Cuiabá, na quarta-feira, o Inter volta a campo neste sábado (2), às 18h, para enfrentar o Corinthians, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, que será disputado na Neo Química Arena, já não vale muito para o Colorado, que está virtualmente classificado para a Sul-Americana.

Concentrada para encarar os paulistas, a delegação sequer voltou para Porto Alegre, devido à proximidade dos jogos. Nesta quinta-feira, o grupo de jogadores fez seu último treino no Mato Grosso, antes de embarcar para São Paulo, nesta sexta.

Projetando o duelo, o técnico Eduardo Coudet não deve ter a oportunidade de repetir a escalação que bateu o Dourado na Arena Pantanal. Isso porque os meio-campistas Johnny e Wanderson, que foram substituídos durante a partida, são dúvidas. Enquanto o primeiro torceu o tornozelo em uma dividida e saiu de campo fazendo gelo no local, o segundo alegou um desconforto muscular por conta do cansaço. No entanto, após o jogo, ambos tranquilizaram o torcedor, e afirmaram que esperam estar em campo na penúltima partida da equipe em 2023.

Além dos titulares, o volante Rômulo, que sequer foi relacionado para enfrentar o Cuiabá, também corre o risco de ficar de fora. Ele sofreu uma pancada na panturrilha esquerda durante o último treino antes do duelo, e segue sob observação do departamento médico. Campanharo, que foi escolhido para entrar no lugar do norte-americano, desponta como opção para começar jogando. Gabriel é outro nome que segue na briga pela posição.

Outro desfalque para Chacho é o atacante Pedro Henrique, autor do segundo que sacramentou a vitória colorada na noite de quarta. O camisa 28 recebeu o terceiro cartão amarelo ao cometer uma falta na reta final do confronto, e está suspenso. Entre dúvidas e desfalques, a escalação que deve ir a campo conta com Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Campanharo (Johnny), Aránguiz, Maurício e Wanderson (De Pena); Alan Patrick e Enner Valencia.

Já o Corinthians, por sua vez, tem a oportunidade de sacramentar a sua permanência na primeira divisão do Brasileiro, que já está muito bem encaminhada. Basta um empate para que os paulistas se mantenham na Série A. Além disso, o time tem boas chances de se qualificar para a Sul-Americana, com a porcentagem de 97,3%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.