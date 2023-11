Inter bate o Cuiabá por 2 a 0 e encaminha vaga na Sul-Americana

Chegando À segunda vitória consecutiva, o Inter bateu o Cuiabá pelo placar de 2 a 0 na Arena Pantanal, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado se mostrou dominante nos momentos necessários, e se aproximou ainda mais da vaga na Sul-Americana. Com os três pontos, a equipe chega aos 49 e ultrapassa os mato-grossenses na tabela, que tem 48.

O jogo começou estudado, com disputas aguerridas no meio de campo e pouquíssimos espaços para os jogadores mais criativos de cada time. A primeira escapada dos gaúchos foi com Valencia sendo lançado em velocidade no contra-ataque, sem sucesso por conta da cobertura de Alysson.

A resposta do Dourado, que se impunha na posse de bola e ocupava o campo de ataque, veio em uma batida de três lances consecutivos. Aos 20 minutos, Claysson entrou livre em direção à marca do pênalti para cabecear rente à trave, para fora. Aos 27, Rochet se desdobrou para fazer grande defesa em chute de Raniele, desviado no meio do caminho. E aos 30, os mandantes finalizaram três vezes consecutivas dentro da grande área, todas travadas pela defesa alvirrubra.

Ainda recuados, os comandados de Eduardo Coudet seguraram os avanços adversários, e seguraram o zero no placar para o intervalo.

Na volta para a etapa complementar, o Colorado entrou ligado para inaugurar o marcador. O gol veio daquele que a equipe deposita suas esperanças de bola na rede: Enner Valencia. O camisa 13 recebeu lançamento perfeito de Wanderson ao se projetar por trás da defesa, matou no peito e encobriu Walter na saída do gol.

Com a vantagem, os gaúchos tomaram conta do jogo. Inteligente na administração da posse de bola, o time não passou por sustos desnecessários, esperando a hora certa para atacar. Esse momento veio na reta na final do duelo. Aos 42, Pedro Henrique recebeu um belo cruzamento de Bustos e testou na direção do gol, carimbando a trave. Um minuto depois, ele apareceu como um clássico camisa 9 para completar de carrinho o cruzamento de Maurício, que veio da esquerda, e ampliar a vantagem gaúcha.

Em uma pressão para descontar, o Cuiabá quase balançou a rede com um gol contra. Em um cruzamento para dentro da área, a defesa tentou rebater, mas o tirou saiu pela culatra, e a bola explodiu na trave de Rochet, que a viu imóvel se afastar de sua meta.

Cuiabá (0) Walter; Marllon, Allyson e Empereur; Matheus Alexandre (Fernando Sobral), Raniele (Filipe Augusto), Denilson e Rikelme (Patric); Jonathan Cafú (Isidro Pitta) e Clayson (Lacerda); Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Inter (2) Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê (De Pena); Johnny (Campanharo), Maurício, Aránguiz e Wanderson (Nico Hernández); Alan Patrick (Bruno Henrique) e Valencia (Pedro Henrique). Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Dyorgines Padovani de Andrade.