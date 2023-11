Campeonato Gaúcho tem mudanças aprovadas pelos clubes para 2024

Em reunião com os portões fechados para imprensa nesta quarta-feira (29), a Federação Gaúcha de Futebol oficializou, através de um conselho técnico, uma mudança importante para o Campeonato Gaúcho 2024, que começa no dia 20 de janeiro. A partir do ano que vem, a competição passa a contar com a fase de quartas de final.

A disputa de uma etapa a mais no mata-mata não altera o planejamento de utilizar as 16 datas no calendário, designadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), encerrando o torneio, conforme a previsão, no dia 7 de março.

Para isso, as quartas serão disputadas em jogo único, ao contrário da semifinal e final, que contam com ida e volta. O time que tiver a melhor campanha na fase de grupos decide a eliminatória em casa, e ainda conta com a vantagem de jogar pelo empate para conseguir a classificação.

Na primeira fase do Gauchão, que não sofreu nenhuma alteração, as 12 equipes jogam entre si, sem returno. Os oito primeiros avançam para o mata-mata, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Série A2. Passada as quartas de final, as semis e final são decididas sem a regra do saldo qualificado, e em caso de empate na soma dos dois confrontos, as penalidades definem o vencedor. Todas as partidas eliminatórias contarão com o árbitro de vídeo (VAR).

Já de olho no início da competição, a FGF revelou, na reta final do encontro, a tabela da primeira fase. Na rodada de abertura, se enfrentam Caxias x Grêmio, Santa Cruz x Juventude, Inter x Avenida, São José x São Luiz, Guarany x Ypiranga e Brasil-Pel x Novo Hamburgo. Os recém promovidos da Divisão de Acesso são Santa Cruz e Guarany de Bagé.

No entanto, é a Recopa Gaúcha que consagra o primeiro campeão estadual da temporada. Ela reúne o campeão do último Gauchão e Copa FGF. A disputa caminha para sua 11ª edição com uma reedição da última final, mas ainda não tem data definida. Grêmio e São Luiz de Ijuí voltam ao palco que dá a largada na temporada após o Tricolor aplicar um sonoro 4 a 1 na disputa deste ano. Naquela ocasião, Luis Suárez deixou três gols em sua estreia pelo clube.