Pepê volta aos treinos no Grêmio e pode ser reforço para enfrentar o Goiás

Determinado a terminar o Campeonato Brasileiro no G-4, o Grêmio tem pela frente uma sequência de jogos favorável para cumprir com o seu objetivo. Nesta quinta-feira (30), o Tricolor encara o Goiás, e depois, terá pela frente Vasco e Fluminense, respectivamente. Enquanto os dois primeiros brigam para não cair, o terceiro não disputa mais nada na competição, e está focado no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro.

Para encarar o Esmeraldino, o técnico Renato Portaluppi contou com um reforço importante nos treinos desta terça-feira. O volante Pepê, recuperado de uma lesão muscular na coxa, voltou a treinar com seus companheiros no CT Luiz Carvalho.

No entanto, ele não participou de toda a atividade no gramado, encerrando o dia na academia, em um trabalho separado dos demais. A expectativa é de que o meio-campista seja relacionado para a partida com os goianos, mas não comece entre os titulares.

Em paralelo, nesta terça, Luis Suárez foi homenageado com a medalha do Mérito Farroupilha na Assembleia Legislativa e o título de cidadão de Porto Alegre, na Câmara de Vereadores. Na hora do discurso, no Parlamento do Estado, Luisito adotou um tom de despedida em suas palavras, indicando que deixará o Grêmio ao final da temporada.