Após derrota para o Galo, Grêmio passa a mirar na vaga direta na Libertadores

Com o sonho do título do Campeonato Brasileiro distante após duas derrotas seguidas, para Corinthians e Atlético-MG, o Grêmio precisa correr atrás dos quatro primeiros colocados para assegurar uma vaga direta na próxima Libertadores. O Tricolor começou a 35ª rodada no 3º lugar, mas foi ultrapassado pelo Galo, que o bateu no confronto direto, e pelo Flamengo, que venceu o já rebaixado América-MG. A equipe gaúcha ainda contou com a ajuda do seu maior rival, já que o Inter superou o Bragantino, outro adversário direto na briga pelo G-4.

Agora, na 5ª colocação com 59 pontos, os comandados de Renato Portaluppi focam no Goiás e Vasco, na Arena, e no Fluminense, fora de casa, na última rodada. Mesmo fora da zona de classificação direta, o Tricolor tem poucas chances de não estar no principal torneio do continente em 2024, já que vão os seis primeiros colocados, contando a pré-Libertadores. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances são de 99,6%.

Para voltar a vencer, Portaluppi conta com a volta de seu principal nome no meio-campo. O paraguaio Villasanti cumpriu suspensão e está à disposição para enfrentar o Esmeraldino. Depois de defender sua seleção na Data Fifa, ele recebeu folga estendida da direção, e retornou aos treinos no sábado, no CT Luiz Carvalho. O grupo de jogadores se reapresentou nesta segunda-feira para dar inicio a preparação para o próximo duelo. Ainda no meio, Pepê, que se recupera de uma lesão muscular na coxa e não joga desde o dia 1º deste mês, na vitória por 2 a 1 contra o Coritiba, pode ser outro reforço.

Com o apoio de seu torcedor e a necessidade de pontuar contra um time mais fraco, o comandante gremista deve dissolver o esquema com três zagueiros utilizado em Belo Horizonte. Bruno Uvini e Gustavo Martins foram os parceiros de Kannemann naquela ocasião, mas ambos devem voltar ao banco de reservas para que Bruno Alves, que também cumpriu suspensão no último jogo, retome seu posto ao lado do argentino.