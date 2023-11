Grêmio perde por 3 a 0 para Atlético-MG e praticamente dá adeus à briga por título

Na dura derrota deste domingo (26), o Grêmio deu adeus a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mesmo que as chances ainda existam, o revés por 3 a 0 para o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 35ª rodada, deve mudar o foco do Tricolor, que deixou o G-4, para a classificação direta à Libertadores nos três últimos jogos da competição nacional.

O jogo até que começou positivo para o time gaúcho. Logo aos 4 minutos, a equipe de Renato Portaluppi deu seu cartão de visitas com Reinaldo, que entrou livre pela esquerda da grande área e bateu com força na direção de Everson, que fez grande defesa.

Na sequência, porém, o Galo tomou o controle das ações, e chegou com perigo aos 14, em um vacilo do próprio Reinaldo, que errou uma inversão e teve seu passe interceptado por Paulinho na intermediária. O camisa 10 atleticano, então, deixou Hulk na cara do gol, para o camisa 7 driblar Grando e finalizar sem força, parando em Gustavo Martins na cobertura.

Um minuto depois, Edenilson, pouco atrás da meia-lua, finalizou de bate-pronto, na trave, em lance que Grando, estático, sequer tirou os pés do chão. Ainda na pressão, os mandantes abriram o placar aos 24 minutos, em um golaço de Guilherme Arana, que, próximo a marca do pênalti, pegou de primeira uma rebatida da defesa gremista para balançar as redes.

Depois do tento, os mineiros recuaram a marcação e seguraram os avanços tricolores, apostando no contragolpe. Com o avançar dos minutos, a estratégia de Luiz Felipe Scolari mostrou-se acertada. Aos 43, Saravia roubou a bola no meio de campo e disparou pela direita, recebendo belo passe de Hulk no contra-ataque, para finalizar na direção do ângulo e parar em Grando, bem posicionado.

Na volta para o segundo tempo, o Grêmio parecia disposto a buscar uma reversão. Natan Fernandes se lançou ao ataque com menos de um minuto, infiltrando pela direita e batendo cruzado, sem chances para Everson. No entanto, Maurício Lemos, na pequena área, interceptou o chute e impediu o empate.

Mas o troco do Atlético, dois minutos depois, foi letal. Igor Gomes puxou o contra-ataque e lançou Hulk na direita, que puxou para o meio e ao fingir o chute, pifou Zaracho passando por trás da zaga, para tirar do goleiro e ampliar o marcador. Não satisfeitos, os comandados de Felipão mataram o jogo aos 13 minutos, com Hulk, que recebeu o passe de Paulinho de frente para o gol, e teve a frieza para converter a oportunidade: 3 a 0 Galo.

O jogo, decidido, ficou morno. Os gaúchos tomaram conta da posse de bola, mas custaram a assustar. Somente aos 33, Suárez conseguiu fazer boa jogada dentro da área, e bateu de canhota rente à trave de Everson. Aos 41, Luisito se embolou com os zagueiros e conseguiu o chute de canhota, carimbando a trave.

Sem mais delongas, o árbitro encerrou a partida aos 48 minutos. Agora, o foco do Grêmio está no Goiás, nesta quinta-feira, na Arena.

Atlético-MG (3) Everson, Saravia, Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio (Alan Franco), Zaracho, Edenilson (Patrick) e Igor Gomes (Rubens); Paulinho (Pavon) e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Grêmio (0) Gabriel Grando; Gustavo Martins, Bruno Uvini (Nathan Fernandes) e Kannemann; Fábio, Ronald, Carballo (André Henrique), Cristaldo (Ferreira) e Reinaldo; Galdino (Nathan) e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

Árbitro: Bráulio da Silva Machado.