Após tirar o peso do Z-4 das costas, Inter terá o retorno de dois titulares para enfrentar o Cuiabá

Mais aliviado pela vitória sobre o Bragantino por 1 a 0, no domingo, que afastou as chances de rebaixamento, o Inter se encaminha para um encerramento de temporada sem grandes emoções. Na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro com 46 pontos, o Colorado já planeja 2024 com a Sul-Americana no calendário. Faltando três jogos, a equipe precisa se manter nos trilhos contra Cuiabá e Corinthians, fora de casa, e Botafogo, no Beira-Rio, para confirmar a vaga no torneio continental.

De acordo com o Departamento de Futebol da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de classificação são de 93,8%, que será garantida caso a equipe gaúcha vença dois dos três compromissos pendentes.

LEIA MAIS: Inter segura o empate na Arena e é campeão do Gauchão Feminino

Já as chances de queda para a segunda divisão diminuíram drasticamente, para míseros 0,22%. Em um campeonato tão acirrado na parte de baixo da tabela, ainda existem chances de uma equipe ser rebaixada com 47 pontos, dois a mais do que os tradicionais 45, que costumam assegurar os clubes no pelotão de elite do futebol nacional.

De olho nos matogrossenses, nesta quarta-feira (29), o grupo de jogadores se reapresentou nesta segunda, no CT Parque Gigante. Nesta terça, o time encerra a preparação e embarca para Cuiabá, dando sequência a intensa rotina de jogos. Para definir a escalação, o técnico Eduardo Coudet tem duas boas e duas más notícias.

Vitão e Valencia, que saíram por conta de problemas musculares no primeiro tempo e intervalo, respectivamente, contra o Massa Bruta, são dúvidas e correm o risco de não viajar. Por outro lado, Aránguiz e Alan Patrick retornam de suspensão e retomam seus postos entre os titulares. Para o lugar dos contundidos, Igor Gomes e Luiz Adriano são os prováveis substitutos. No ataque, Lucca ainda briga pela vaga.

No futebol feminino, o Inter anunciou, nesta segunda-feira, a contratação de Brenno Basso como novo treinador das Gurias Coloradas. Aos 38 anos, ele chega do Athletico-PR para substituir Lucas Piccinato, que ficou quatro meses à frente do cargo e está a caminho do Corinthians, principal potência dos últimos anos na modalidade.