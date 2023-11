Inter segura o empate na Arena e é campeão do Gauchão Feminino

Para coroar o ano de 2023, as Gurias Coloradas foram à Arena para decidir, frente ao Grêmio, o título do Campeonato Gaúcho Feminino de 2023. Com a vantagem de 2 a 0 construída no jogo de ida, no Beira-Rio, elas apenas precisaram confirmar o empate na casa do oponente para levantar a taça. O confronto deste domingo (26) terminou em 1 a 1. Ainda no primeiro tempo, Priscilla abriu o placar para as visitantes. Na etapa complementar, Pati Maldaner igualou para o Tricolor.