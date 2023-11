Juventude garante volta à elite do Brasileirão

Na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, realizada neste sábado (25), o Juventude assegurou vaga na primeira divisão do campeonato. Além do clube gaúcho, o Atlético-GO também se juntou ao Vitória (campeão) e ao Criciúma, que tinham garantido acesso de forma antecipada.

Os dez jogos da 38ª e última rodada começaram ao mesmo tempo. O primeiro time a balançar as redes foi o Novorizontino, que derrotou o Criciúma por 2 a 0 no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O volante Marlon e o lateral Rômulo anotaram os gols do Tigre.



O resultado colocaria os paulistas na Série A, não fosse a vitória do Juventude sobre o Ceará, por 3 a 1, no Estádio Presidente Vargas. Os donos da casa saíram na frente com Janderson e o também atacante Erick igualou para os visitantes. O empate por 1 a 1, que beneficiava o Novorizontino, durou até 36 minutos do segundo tempo, quando o volante Jadson colocou os gaúchos - que estavam com um a menos - na dianteira. O atacante Ruan fechou o placar em Fortaleza e deu início à festa alviverde.

Outras duas partidas movimentaram a última rodada da Série B, mas sem impacto na tabela. Na Ressacada, em Florianópolis, Avaí e Ituano não saíram do zero. No Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), o Londrina bateu o Botafogo-SP por 1 a 0, gol do atacante William Barbio.