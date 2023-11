Inter vence o Bragantino no Beira-Rio e se aproxima da Sul-Americana

De volta após a Data Fifa, o Inter se reencontrou com seu torcedor e não decepcionou. A equipe de Eduardo Coudet bateu o Bragantino pelo placar de 1 a 0, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, os gaúchos chegam aos 46 pontos e encerram o debate sobre a proximidade da zona de rebaixamento, se aproximando cada vez mais da vaga na Sul-Americana.

A primeira chance de perigo saiu dos pés de Maurício, aos 8 minutos, que arriscou de longe mirando o ângulo e errou por pouco. Depois, Valencia, aos 19, recebeu pela esquerda, cortou para o meio e bateu com força, rente à trave, para fora. A resposta paulista veio aos 25 minutos, em uma infiltração de Juninho Capixaba, que foi abafado por Rochet, bem posicionado para fazer a defesa.

Logo em seguida, o Colorado escapou no contra-ataque com Wanderson e Valencia. O camisa 11 deixou o centroavante no mano a mano com Jadson dentro da área, que se precipitou no bote e cometeu o pênalti. O próprio Valencia pegou a bola e converteu a cobrança com frieza, deslocando Cleiton na batida.

O Alvirrubro voltou a ameaçar o Massa Bruta aos 44 minutos, em bela triangulação que terminou com Wanderson arrematando de fora da área, próximo a meta. Sem outras chances, as equipes foram para o intervalo com 1 a 0 no marcador, a favor dos gaúchos.

Na volta para a segunda etapa, Vitinho quase empatou o confronto em jogada individual da esquerda para o meio, com um chute rasante, assustando o goleiro Rochet. Em seguida, aos 13, o atacante tentou de novo, arriscando outro chute rasteiro e parando no arqueiro uruguaio que fez a defesa em dois tempos.

Os visitantes se mantiveram em cima, na busca pelo empate, mas não conseguiram furar o bloqueio da equipe colorada, que se postou com os onze jogadores atrás da linha da bola para segurar o resultado. Aos 46 minutos, Vitinho levantou a bola para dentro da pequena área e Rochet se atirou entre dois atacantes para afastar a bola para escanteio.

Sem mais delongas, aos 52 minutos, o árbitro pediu a bola e encerrou o duelo. De olho nos três últimos jogos do ano, Inter volta sua atenção para o Cuiabá, fora de casa, nesta quarta-feira.

Inter (1) Rochet; Bustos, Vitão (Igor Gomes), Mercado e Renê; Johnny, Bruno Henrique (Rômulo), Maurício (Nico Hernández) e Wanderson; Lucca (De Pena) e Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.

Bragantino (0) Cleiton; Hurtado (Vitinho), Léo Ortiz, Realpe e Luan Cândido; Jadsom, Erick (Helinho) Ramires, Juninho Capixaba e Lucas Evangelista (Bruno Gonçalves); Eduardo Sasha (Gustavinho) e Mosquera (Alerrandro). Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima.