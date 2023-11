Grêmio visita o Atlético-MG na expectativa de afunilar a briga pelo título

É fora de casa que o Grêmio trava a mais importante das últimas quatro batalhas no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, neste domingo, às 16h, na Arena MRV. A 35ª rodada é crucial para que o Tricolor não se afaste dos primeiros colocados e se mantenha vivo na briga pelo título, que atualmente reúne seis equipes. Fechando o G-4 com 59 pontos, a equipe de Renato Portaluppi pode ser ultrapassada pelo próprio Galo, que tem 57.

O comandante gremista deve voltar ao esquema com três zagueiros. Sem Villasanti, suspenso, e com Pepê como dúvida, retornando de lesão, a ideia é fortalecer o sistema defensivo. Recuperado de uma contusão muscular, Rodrigo Ely, que seria titular em condições normais, deve ficar no banco de reservas, dando espaço para Gustavo Martins e Uvini formarem um trio com Kannemann.

O Tricolor realiza seu último treino neste sábado pela manhã, antes do embarque para Minas Gerais. Além do volante paraguaio, Bruno Alves, expulso diante do Corinthians, também está fora. Dessa forma o Grêmio deve ir a campo com Grando; Gustavo Martins, Bruno Uvini e Kannemann; Fabio, Ronald, Carballo, Cristaldo e Reinaldo; Galdino (Besozzi) e Suárez. Ainda há a possibilidade de Galdino aparecer como ala-direito, em uma escalação mais ofensiva. Caso ele entre no lugar de Fábio, Besozzi é o principal candidato para fazer parceria com Suárez.

LEIA MAIS: Melhores atletas de beach tennis do mundo disputam torneio no RS

No campo das negociações o Grêmio esfriou o interesse do São Paulo por Ferreira ao recusar uma oferta de empréstimo pelo seu camisa 10. Mesmo que a saída do atacante não seja vista com maus olhos pela direção, a ideia é que ele vá em uma transferência definitiva, para render dinheiro aos cofres do clube.