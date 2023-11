Portaluppi esboça Grêmio com três zagueiros para enfrentar o Atlético-MG

Na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem quatro finais à disputar nas próximas duas semanas. Destas, a mais importante será neste domingo (26), às 16h, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em um jogo de seis pontos. A 35ª rodada marca o encontro de duas equipes vivas na embolada disputa pela taça, que será definida no dia 6 de dezembro. Na atividade desta quarta-feira (22), o técnico Renato Portaluppi voltou a treinar o esquema com três zagueiros, deixado de lado contra o Corinthians, para o duelo com o Galo.

LEIA MAIS: São Paulo esquenta interesse por Ferreira e oferece três jogadores ao Grêmio

A derrota para o Timão, na Arena, antes da parada da Data Fifa, foi um balde de água fria para o Tricolor, que deixou escapar a oportunidade de se igualar a pontuação do líder Palmeiras. Duas semanas depois do revés, o time vai a Belo Horizonte motivada para esta reta final. Mesmo disputando o título, há a chance de fica fora do G-4, também. Isso porque são seis times vivos e brigando pelas primeiras posições.

Por isso, o técnico gremista comemora o retorno de nomes importantes da parada internacional. Suárez e Carballo se reapresentaram nesta quarta-feira, após saírem do banco de reservas do Uruguai na vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia, na noite de terça. No entanto, preservados, nenhum deles se juntou aos companheiros nas atividades com bola, no gramado.

Recuperado de lesão, Rodrigo Ely também é boa notícia. O jogador de 29 anos deve estar à disposição no final de semana. Caso se confirme o esboço com três zagueiros, Portaluppi pode lança-lo como titular ao lado de Kannemann e Bruno Alves ou Uvini. Já o paraguaio Villansanti, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebeu uma folga especial e só volta à Capital neste sábado. O volante atuou por 65 minutos na derrota do Paraguai para a Colômbia, por 1 a 0, em Assunção.