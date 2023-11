São Paulo esquenta interesse por Ferreira e oferece três jogadores ao Grêmio

Mesmo vivo na briga pelo título e com o foco voltado para a reta final do Brasileirão, o Grêmio já está com um olho no mercado de transferências para 2024. O Tricolor voltou aos treinos nesta terça-feira, no CT Luiz Carvalho, visando o duelo com o Atlético-MG, em um duelo direto na parte de cima da tabela. Em 3º lugar com 59 pontos, os gaúchos podem ser ultrapassados pelo Galo, 5º colocado, que com os três pontos, chegaria aos 60.

Por outro lado, distante da disputa pela taça e com a temporada praticamente encerrada após a conquista da Copa do Brasil, o São Paulo já está se planejando para o próximo ano e está interessado em Ferreira. O clube paulista demonstrou interesse pelo atacante nos últimos dias, e vem buscando maneiras de viabilizar o negócio.

No entanto, a negociação entre as partes não será fácil. Sem dinheiro, o time do Morumbi busca um acordo de troca de atletas, por empréstimo, com os gaúchos. Para isso, no entanto, Ferreira precisa renovar seu contrato, que se encerra no final de 2024, para não sair de graça. Caso o modelo avance, Nikão, Luan e Jhegson Méndez despontam como principais opções.

O primeiro, mais experiente, voltará de empréstimo no Cruzeiro. Em Belo Horizonte, ele não se destacou, e logo parou no banco de reservas. A ideia dos são-paulinos é de se desvincular do atleta o quanto antes. Os dois seguintes, que atuam como volantes, são reservas pouco utilizados por Dorival Júnior.