Jogos atrasados podem interferir na briga pelo título e Z-4

Entre a Data Fifa que se encerrou nesta terça-feira (21) e o final de semana, que dá início à 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, três jogos atrasados da competição podem movimentar a tabela, tanto na parte de cima, como na de baixo. Os duelos influenciam diretamente a dupla Grenal.

Nesta quarta, às 19h, Cruzeiro e Vasco, no Mineirão, travam um confronto direto na briga contra o rebaixamento. Ambas as equipes estão com 40 pontos, em 16º e 15º lugar. Quem vencer, se vencer, pode alcançar o Inter na tabela de classificação, já que o Colorado, 13º colocado, tem 43 pontos.

Na quinta-feira, a briga é pelo título. O Botafogo, que ainda depende só de si para ser campeão, visita o Fortaleza, podendo abrir seis pontos de vantagem para o Grêmio, que ainda sonha com a taça. No mesmo dia, Bragantino e Flamengo se enfrentam no Maracanã. Em qualquer que seja o resultado, o tricolor gaúcho será ultrapassado, já que os paulistas estão empatados com 59 pontos, e os cariocas estão logo atrás, com 57.