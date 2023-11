Melhores atletas de beach tennis do mundo disputam torneio no RS

O maior torneio de beach tennis do Sul do Brasil está sendo disputado até o próximo domingo no Rio Grande do Sul. A quarta edição do Sul Special Cup reúne 1.200 atletas, entre amadores e profissionais, em 17 quadras de areia no Ecoresort Vila Ventura, em Viamão.

O torneio é no formato de BT400, ou seja, o campeão garantirá 400 pontos no ranking mundial. Ao todo, serão US$ 35 mil (aproximadamente R$ 170 mil) em premiação nas categorias profissionais de dupla masculina, dupla feminina e dupla mista, assim como mais de 1 mil atletas nas categorias amadoras.

O evento tem chancela da International Tennis Federation (ITF) e foi idealizado por um dos fundadores do beach tennis e ex-número 1 do ranking mundial, o italiano Alex Mingozzi. "Hoje, é um dos maiores torneios do mundo. Estão presentes todos os principais jogadores a nível mundial, todos os primeiros 10 do ranking", afirma Mingozzi.

• LEIA MAIS: Arenas indoor aumentam número de praticantes de beach tennis no Brasil

A maior parte dos competidores profissionais são estrangeiros, com representantes de países como Itália, Rússia, França e Espanha. Entre os atletas que competem, está a dupla campeã do BT400 de Aruba, formada pelo italiano Michele Cappelletti (número 6 do mundo) e o brasileiro Andre Baran (número 1 do Brasil e 3 do mundo).

Pela primeira vez, as finais do evento serão transmitidas pelo SporTV; a transmissão de todas as fases é feita pela RDC TV. Outro destaque desta edição é a parceria com a Lidio Carraro Vinícola Boutique, que assina área VIP do Sul Special Cup e lançou um vinho oficial para o torneio, chamado TRIO.

História do Sul Special Cup

O torneio de BT chega à quarta e maior edição de sua história. O torneio começou por iniciativa de Mingozzi, nascido em Ravena, na Itália, cidade onde o beach tennis foi criado. O italiano é capitão da seleção brasileira desde 2018, sendo que o País já conquistou três títulos mundiais e cinco títulos Pan-Americanos sob seu comando. Casado com uma gaúcha e radicado em Porto Alegre há oito anos, ele enxergou a necessidade de trazer um grande torneio da modalidade para o Estado.

As duas primeiras edições aconteceram em Porto Alegre. A estreia do torneio foi no ano de 2020, em plena pandemia, quando começaram a ter as liberações de restrições. "Foi um torneio de nível bem mais baixo, torneio de BT50, que é um dos níveis mais baixos de premiação; mas foi um sucesso, vieram muitos jogadores do Brasil", define Mingozzi.

Em 2021, a competição dobrou de tamanho, com a realização do BT100, que possui premiação maior e mais pontos no ranking. "Então começou a pegar forma um evento que nunca tinha sido feito no estado", reconhece o idealizador do Sul Special Cup.

Com o sucesso das edições anteriores, o evento foi transferido da capital gaúcha para Ecoresort Vila Ventura, em Viamão, que comporta mais quadras e público. Em 2022, a competição foi no formato de BT200 e figurou entre uma das principais a nível mundial.

"Depois do sucesso do ano passado, arriscamos fazer um BT400, que é um dos níveis mais altos de torneio, um dos maiores 10 do mundo", explica Mingozzi. A realização de um BT400 é de extrema relevância no calendário do beach tennis mundial, visto que atribui 400 pontos ao campeão e pode alterar significativamente as colocações dos atletas no ranking.

Ingressos

Os ingressos são no formato de passaporte único para os seis dias de competição e incluem a Sunset Party que ocorre no dia 26 de novembro, às 17h, com apresentação da dupla Claus e Vanessa. O estacionamento tem pagamento diário ao custo de R$ 25,00. É preciso apresentar documento de identidade com foto e levar toalha de banho caso queiram utilizar as piscinas do local.