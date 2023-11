Inter recebe o Bragantino precisando somar pontos para ir à Sul-Americana

Após mais uma parada Data Fifa e há quatro jogos do fim do Campeonato Brasileiro, o Inter foca apenas em se garantir na Sul-Americana, um resultado aquém do planejamento traçado. Contra o Bragantino, às 18h30min deste domingo (26), pela 35ª rodada, a equipe joga pela penúltima vez no Beira-Rio em 2023.

Para encarar os paulistas, o técnico Eduardo Coudet tem duas dores de cabeça do meio para frente. Aránguiz e Alan Patrick, suspensos, estão fora. O argentino teve duas semanas para pensar no substituto do camisa 10, já que para a vaga do chileno, Bruno Henrique é o substituto natural.

Sem um nome para fazer a função de armador, Pedro Henrique é o favorito para assumir a vaga. A dúvida que fica é sobre o seu posicionamento dentro de campo. O camisa 28 pode fazer dupla de ataque com Enner Valencia ou ser colocado na ponta direita, com Maurício centralizado, atrás do centroavante equatoriano.

Sem tempo para descanso, o Alvirrubro vem treinando forte para se despedir do torcedor, no dia 6 de dezembro, contra o Botafogo, na última rodada, com a vaga no torneio continental assegurada e a promessa de um 2024 melhor. A última atividade está marcada para este sábado, quando Chacho define o time titular que encara o Massa Bruta. A provável escalação conta com Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson; Pedro Henrique e Valencia.

Ao longo da pausa no calendário, jogadores importantes passaram por um processo de recuperação física e estão aptos para jogo. Johnny e Valencia foram desconvocados de suas seleções, enquanto Vitão e Dalbert perderam alguns treinamentos por conta de desgastes. Mercado também ficou de fora na semana passada por conta de um quadro viral. Com caso mais graves, Hugo Mallo e Renê, que tinham a mesma lesão muscular na coxa, também voltam a estar disponíveis.

Fora das quatro linhas, o clube foi punido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que julgou o recurso do caso da briga na semifinal do Campeonato Gaúcho, em março deste ano, no jogo contra o Caxias, que culminou na eliminação colorada em pleno Beira-Rio. A punição para os jogadores se manteve a mesma, enquanto o Inter recebeu novas sanções.

No começo do próximo Gauchão, a primeira partida será com os portões fechados, enquanto a segunda poderá contar com mulheres, crianças, idosos e pessoas deficientes. Além disso, a penalização de R$ 30 mil em multa, somada a obrigatoriedade de uma doação de R$ 50 mil, foi aplicada.

Do lado dos jogadores, Alan Patrick, Mercado, Baralhas, Emerson Júnior, Baralhas, John e Moledo pegaram um gancho de seis jogos. Destes, os dois últimos não estarão no plantel para a disputa do torneio.