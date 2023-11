Juventude depende apenas de uma vitória para voltar á Série A

Em uma disputa eletrizante pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Juventude, que perdeu pontos importantes em jogos recentes, deixou tudo para a última rodada. Dependendo apenas de si para voltar ao pelotão de elite do futebol nacional, os gaúchos visitam o Ceará, que já não disputa mais nada, precisando da vitória para não passar nenhum susto. O confronto será neste sábado (23), às 17h, no estádio Presidente Vargas.

Em caso de empate, ou derrota, o Ju terá de ficar atento aos resultados paralelos, que definem os quatro classificados. Com 62 pontos, a equipe jaconera está em 3º lugar, e é perseguida de perto por Vila Nova e Atlético-GO, com 61, além de Novorizontino, Mirassol e Sport, com 60.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de acesso são de 56,2%. O campeão Vitória e o Criciúma, que com 64 pontos ainda pode ser ultrapassado na tabela, já estão garantidos no Brasileirão de 2024.

Contra a Ponte Preta, no sábado, o Papo chegou ao seu sexto empate em sete jogos, além de uma vitória. Para encarar os nordestinos, eles contam com um retrospecto favorável. O Juventude tem a melhor campanha fora de casa na segunda divisão. Em 18 jogos, são oito vitórias, cinco empates e cinco derrotas, totalizando 29 pontos.

O Ceará, por sua vez, além de não ter nenhuma perspectiva no campeonato, pois está em 11º, a sete pontos do 10º, e três à frente do 12º, com 14 gols de diferença no saldo, também jogará longe do Castelão, sua casa.

Precisando de suas melhores peças à disposição, o técnico Thiago Carpini comemora o retorno de Jadson, liderança no meio-campo e titular absoluto do alviverde gaúcho. O jogador estava suspenso contra a Macaca. Sem ninguém fora por cartões, o comandante não contará com Romércio, David e Reginaldo, lesionados.