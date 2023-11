Após a folga, Grêmio inicia nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Atlético-MG

De volta aos treinos nesta terça-feira (21), após quatro dias de folga, o Grêmio espera o retorno de nomes importantes da Data Fifa, a partir de quarta, para reunir o plantel completo, visando o duelo com o Atlético-MG, no próximo sábado, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Tricolor tem um confronto direto na briga por uma vaga no G-4, enquanto ainda sonha com o título.

A serviço do Uruguai, estão Suárez e Carballo, enquanto Villasanti defende as cores do Paraguai. Todas as equipes disputam seu último compromisso nesta terça, liberando os jogadores para retornar aos seus clubes no dia seguinte. O volante paraguaio, no entanto, não vai a Minas Gerais, pois está suspenso, por conta do terceiro cartão amarelo recebido contra o Corinthians.

Fora das quatro linhas, o Grêmio está encaminhando a renovação do lateral-direito João Pedro. Com o vínculo do atleta se expirando no final deste ano, a direção pretende mantê-lo em Porto Alegre por mais dois anos, firmando um acordo até o final de 2025.

No contrato atual, há a opção de prorrogação por mais um ano, no entanto, por conta do bom desempenho do defensor na temporada, a ideia é garanti-lo por mais tempo com a camisa tricolor.