Em meio a parada da Data Fifa, Inter e Grêmio se prepararam para a janela de transferências

Enquanto o Campeonato Brasileiro não retorna para seus últimos compromissos, Inter e Grêmio já começam a olhar para a próxima temporada. Mesmo tendo objetivos diferentes na reta final do torneio, ambos os clubes possuem atletas valorizados, que podem estar disputando suas últimas partidas em solo gaúcho.

Do lado colorado, a grande expectativa para a janela de transferências fica por conta do meia Maurício. Um dos primeiros destaques alvirrubros durante este ano, o meia acumula 10 gols e 8 assistências em 2023, tendo chamado a atenção de clubes do exterior.

Europa, México e Estados Unidos surgem como possíveis destinos para a próxima temporada, porém, o Inter ainda debate se vale a pena vender o atleta de 22 anos. Em 2024, o clube já não contará com o volante Johnny, vendido ao Real Bétis, da Espanha.

Além de Maurício, também se especula que nomes como Luiz Adriano, Campanharo e Jean Dias deixem o Beira-Rio ao final deste ano. Gustavo Scarpa, meia do Olympiacos, é um dos principais objetivos de contratação para a próxima temporada, mas seu desejo de permanecer na Europa deve ser um entrave.

Do lado Tricolor, hoje, Ferreira é quem domina o noticiário. O atacante é um dos desejos do São Paulo para 2024 e o clube paulista já até enviou uma oferta de empréstimo para o Grêmio.

Sem dinheiro para comprar o atacante, o São Paulo deseja assinar um contrato de um ano com opção de compra ao final, de acordo com metas de performance. Para convencer os gaúchos, dois atletas que estão no Morumbi foram oferecidos a direção gremista.

Independentemente da saída de Ferreira, a grande perda do Tricolor gaúcho tende a ser Luis Suárez, que deve ir para o Inter Miami, dos Estados Unidos. Pensando em opções para o ataque, o Grêmio realizou uma sondagem ao Independiente Del Valle-EQU para saber a situação do atacante Lautaro Díaz, de 25 anos. A multa rescisória do argentino é de 5 milhões de dólares (R$ 24,5 milhões).

Além de Díaz, o Tricolor também observa os atacantes Deyverson e Mastriani, destaques de Cuiabá e América-MG respectivamente.

Enquanto o ano não acaba, a Dupla Grenal ainda tem quatro jogos para disputar no Brasileirão. O Tricolor, 3º colocado, ainda sonha com o título e voltará a campo no próximo domingo, às 16h, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Já o Colorado, 13º da competição, recebe o Bragantino também no domingo, porém um pouco mais tarde, às 18h, visando se afastar de vez do fantasma do rebaixamento e garantir uma vaga na Copa Sul-Americana da próxima temporada.