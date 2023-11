Inter tem Sul-Americana como realidade; chances de rebaixamento são mínimas

Naquela pequena zona da tabela que separa o Z-4 dos classificados para a Sul-Americana, está o Inter, pouco inspirado em sua campanha no Campeonato Brasileiro. Precisando o quanto antes afastar o fantasma da Série B, o Colorado está a apenas dois pontos dos fatídicos 45 que livram a equipe da queda, matematicamente. De acordo com o Departamento de Futebol da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de conseguir a vaga no torneio continental são de 68,9%, enquanto a de queda está em míseros 2,1%.

LEIA MAIS: Estreante Endrick é um dos principais destaques da Seleção nesta semana

Em 13º, o time gaúcho caiu uma posição após a derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, que antecedeu a parada para a Data Fifa. Agora, com a retomada do calendário, marcada para o dia 26, a equipe de Eduardo Coudet corre contra o tempo para recuperar os jogadores que estão no departamento médico, de olho no confronto com o Bragantino, no Beira-Rio, pela 35ª rodada. Se classificam para o torneio sul-americano os clubes que acabarem entre o 7º e o 14º lugar.

Na reapresentação desta quinta-feira, no CT Parque Gigante, Chacho não contou com Valencia, Johnny, Aránguiz, Dalbert, Renê, Hugo Mallo e Matheus Dias. Mesmo com tantos desfalques, apenas o último não deve estar à disposição. Com uma lesão muscular mais grave, o camisa 41 não volta a campo em 2023. De resto, todos os nomes devem estar aptos para encarar o Massa Bruta. Além deles, o goleiro Rochet, que está a serviço da seleção uruguaia, também retorna, na próxima quarta-feira.