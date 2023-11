Inter projeta a volta dos laterais Renê e Hugo Mallo após a Data Fifa

De volta aos treinos nesta quinta-feira, o técnico Eduardo Coudet tem duas boas notícias para a retomada do Campeonato Brasileiro após a Data Fifa. O Inter trabalha para que, contra o Bragantino, no dia 26, a dupla de laterais Renê e Hugo Mallo volte a estar à disposição. Ambos estão em fase final de recuperação de lesões musculares na coxa, e são vistos como peças cruciais para a reta final de temporada.

Mais avançado em seu tratamento, o espanhol que joga pela direita tem mais chances de ir a campo. Ele não joga desde o confronto com o Bahia, no dia 18 de outubro, pela 27° rodada. Com a previsão inicial de três semanas fora, o camisa 2 se apresenta com condições de titularidade, na disputa com Bustos desde que chegou ao clube. Na semifinal da Libertadores, contra o Fluminense, ele chegou a tomar a vaga do argentino.

Do lado esquerdo, Renê deve cumprir o prazo de quatro semanas fora, e voltar um mês após o duelo com o Vasco, no dia 26 de outubro. Sua ausência é a mais sentida, já que Dalbert e Nico Hernández, que disputaram a vaga neste período, não se firmaram.

Ainda no departamento médico, estão Johnny , Valencia, Matheus Dias e o próprio Dalbert, que sentiu um desconforto no joelho direito na derrota para o Palmeiras. Destes, apenas Dias não joga mais em 2023, enquanto os outros serão reavaliados diariamente.