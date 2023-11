Inter confirma as lesões de Valencia, Johnny e Dalbert

A pausa para a Data Fifa veio a calhar para o Inter, que comunicou a lesão de três jogadores após a derrota contra o Palmeiras, no sábado (11). Durante o jogo, saíram machucados Enner Valencia, Johnny e Dalbert. Os dois primeiros, convocados por Equador e Estados Unidos, respectivamente, foram cortados, e terão o período de duas semanas sem compromissos para se recuperar.

No caso do atacante equatoriano, o problema é um desconforto muscular na coxa direita, que o tirou de campo aos nove minutos do segundo tempo. O volante norte-americano também saiu na segunda etapa, aos 34. Sua lesão é uma entorse no tornozelo direito.

Já o lateral-esquerdo, que vem substituindo Renê, também machucado, foi substituído com 33 minutos de partida. Ele sentiu um desconforto no joelho direito. A lesão que o tirou de campo por mais de um ano, no entanto, foi no joelho esquerdo, afastando a possibilidade de uma recaída no local. O clube não estipulou o tempo de recuperação para nenhum dos três atletas.

De folga até quarta-feira, o elenco volta aos treinos na quinta pela manhã, no CT Parque Gigante, de olho no confronto com o Bragantino, no dia 26 deste mês, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Rochet, à serviço da seleção uruguaia, é ausência confirmada.