Inter terá a pausa da Data Fifa para se reorganizar após a derrota para o Palmeiras

Após a dura derrota de sábado para o Palmeiras, por 3 a 0, na Arena Barueri, o Inter terá a pausa da Data Fifa para se reorganizar, visando os últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro, que definem a vaga na Sul-Americana. De folga até quinta-feira, o grupo de jogadores se reapresentará de olho no Bragantino, adversário da 35ª rodada, no dia 26 deste mês.

As equipes começaram a partida com propostas bem distintas. Enquanto o time gaúcho buscou ficar com a bola, tabelando para chegar ao ataque, comandado por Alan Patrick e Valencia, a equipe palmeirense apostou em cruzamentos para Breno Lopes e bolas em profundidade para Endrick.

O atacante de 17 anos, recém-convocado para a seleção brasileira, levou perigo com chutes de fora da área, chegando a acertar a trave da meta defendida por Rochet. Os colorados perderam duas ótimas oportunidades com Alan Patrick, que furou sozinho na pequena área na primeira, e na segunda obrigou Weverton a fazer boa defesa à queima-roupa. O camisa 10, no entanto, ainda recebeu o terceiro cartão cartão amarelo, e será desfalque contra o Massa Bruta. Além dele, Aránguiz está fora pelo mesmo motivo.

A primeira etapa foi marcada por um ritmo intenso, com ambas os times buscando o ataque à sua maneira. Jogador mais acionado do Palmeiras, Endrick deu trabalho para a marcação colorada e foi quem criou os lances mais inspirados da equipe alviverde. Insistindo nas jogadas pela direita, os comandados de Abel Ferreira abriram o placar com Zé Rafael, aos 37, após bate-rebate na área. A bola ainda desviou em Vitão antes de enganar Rochet e morrer no fundo das redes.

Na primeira vez que o Colorado tabelou com rapidez na frente, Enner Valencia bateu com força na entrada da área e Weverton fez boa defesa. Os visitantes viviam seu melhor momento na partida quando Raphael Veiga desarmou Johnny na defesa e Endrick aproveitou o vacilo para mandar para o fundo do gol, aos 13 minutos do segundo tempo.

No apagar das luzes, a dupla recém colocada em campo pelo técnico português protagonizou o último gol da partida. Escapando em velocidade pela esquerda, Vanderlan viu Rony entrar livre na área por trás da defesa, e deixou o camisa 10 sem goleiro com o passe, deixando-o com o papel de apenas empurrar para as redes.

LEIA TAMBÉM: Bia Haddad vence fácil e Brasil confirma vitória sobre Coreia do Sul na Billie Jean King Cup

Palmeiras (3) Weverton; Marcos Rocha, Luan (Naves) e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Rios (Fabinho), Raphael Veiga (Artur) e Piquerez; Breno Lopes (Vanderlan) e Endrick (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

Inter (0) Rochet; Bustos, Igor Gomes, Vitão e Dalbert (Nico Hernández); Johnny (De Pena), Aránguiz (Rômulo), Maurício (Pedro Henrique), Alan Patrick e Wanderson; Enner Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Paulo César Zanovelli.