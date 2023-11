Grêmio vê jogadores lesionados intensificarem tratamento durante folga

Com folga para o grupo de jogadores a partir desta sexta (17) até a segunda-feira (20), o Grêmio contará com seis atletas no CT Luiz Carvalho neste período. Os lesionados Felipe Scheibig, Pedro Geromel, Rodrigo Ely, João Pedro, Pepê e Mila focam em adiantar seus processos de recuperação. Mesmo assim, destes, apenas Pepê e Ely tem chances de ir a campo contra o Atlético-MG, no dia 26, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo como dúvidas, tanto o zagueiro quanto o meia são vistos como reforços necessários, e podem até jogar no sacrifício. O duelo com os mineiros é o mais importante da equipe de Renato Portaluppi nesta reta final do Brasileirão. Na briga pelo título, os gaúchos, que estão no 3º lugar com 59 pontos, são perseguidos pelo time de Luiz Felipe Scollari, 5º colocado, com 57. Além da embolada disputa pela taça, a vaga no G-4 também está em jogo.

Com Bruno Uvini e Gustavo Martins sendo os únicos defensores disponíveis para formar dupla com Kannemann, Ely é visto como nome ideal para ocupar o posto, já que Bruno Alves está suspenso por conta da expulsão contra o Corinthians. No meio, Pepê seria um ótimo reforço para suprir a ausência de Villasanti, que também está fora por suspensão, pelo terceiro cartão amarelo.

Em meio a tantas baixas, a boa notícia ficou por conta do próprio Kannemann, que realizou exames após deixar o treino mais cedo na quarta, alegando um desconforto muscular. O zagueiro não teve nenhuma contusão apontada pelas imagens, e está liberado para as atividades da próxima semana, visando o confronto com o Galo.