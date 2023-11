Kannemann deixa o treino mais cedo e preocupa o departamento médico do Grêmio

Com folga marcada a partir desta sexta (17) até a próxima segunda-feira (21), o Grêmio busca recuperar seus jogadores para enfrentar o Atlético-MG no dia 26 de novembro, fora de casa, pelo Brasileirão. Com o departamento médico inflado, o técnico Renato Portaluppi ganhou uma nova dor de cabeça no treino desta quarta (15), quando Kannemann deixou a atividade mais cedo, por conta de um desconforto muscular.

O sistema defensivo tricolor vem sendo o maior alvo de baixas. Além do argentino, que não teve uma lesão constatada após exames realizados no CT Luiz Carvalho, mas segue em observação, estão fora: Geromel, Rodrigo Ely e João Pedro. Destes, apenas Ely deve voltar a jogar em 2023.

Os outros dois têm quadros mais graves, principalmente o zagueiro, que sofreu com diversos problemas ao longo do ano e esteve poucas vezes à disposição. Ambos têm contusões na coxa esquerda, e correm para disputar a última rodada da competição, contra o Fluminense, no dia 6 de dezembro.

No meio-campo, Pepê, que também teve uma temporada prejudicada pela questão física, se recupera de uma lesão muscular na coxa, e é esperado para o duelo com o Galo. Principalmente porque Villasanti está suspenso. No ataque, Iturbe está de volta, mas não deve ser aproveitado por Portaluppi por uma questão técnica.