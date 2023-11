Confira as chances de o Grêmio ser campeão brasileiro após a derrota para o Corinthians

Depois de botar fogo no campeonato e alimentar ainda mais o sonho dos gremistas de serem campeões brasileiros em 2023, o Grêmio jogou um balde de água fria em sua torcida neste domingo (12) ao ser derrotado em casa para o Corinthians por 1 a 0. Uma vitória colocaria o Tricolor na liderança do Brasileirão. Com o revés, o time de Renato Portaluppi caiu para terceiro lugar, a três pontos do líder Palmeiras. A chance de conquista, mesmo que tenha diminuído, ainda existe. O Jornal do Comércio foi atrás das probabilidades e mostra o que a matemática diz a respeito das chances de o Tricolor ser campeão.• Veja quais eram as chances gremistas depois da vitória sobre o BotafogoAntes da rodada deste fim de semana, de acordo com o trabalho realizado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Grêmio tinha 18,3% de chances de ser campeão brasileiro. Após a derrota para o Corinthians, o percentual caiu bastante. Agora, os gaúchos têm 6,4% de chances de obter a conquista.De acordo com a matemática, o Palmeiras é o novo favorito a levantar a taça. Os paulistas têm 45,4% de chances de faturarem o título mais uma vez. Na sequência, vêm o Botafogo, que perdeu o posto pela primeira vez no campeonato, ao encarreirar quatro derrotas e um empate na sequência. O Fogão está com 28% de chances de ser campeão. O Bragantino é o terceiro postulante, conforme a matemática. O time de Bragança Paulista está agora com 15,9% de chances de levantar a inédita taçaCom 3,5%, o Flamengo segue na briga, conforme a UFMG, assim como o Atlético-MG, com somente 0,83%.Já de acordo com o site Infobola, as chances gremistas são um pouco maiores. O Grêmio tem 8% de probabilidade de se sagrar campeão conforme o matemático Tristão Garcia. Na frente está o Palmeiras (44%), seguido por Botafogo (27%) e Bragantino (15%).Flamengo, com 5%, e o Atlético-MG, com apenas 1%, seguem com chances também.Chances de ser campeão brasileiroUFMG Infobola