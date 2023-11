Confira as chances de o Grêmio ser campeão brasileiro após a vitória sobre o Botafogo

espetacular virada sobre o líder do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (9) a torcida gremista está com a calculadora nas mãos fazendo contas de quantos pontos o time precisa nos últimos cinco jogos da competição para encerrar o ano podendo soltar o grito de campeão brasileiro que está entalado na garganta desde 1996, ano do bicampeonato gremista. O Jornal do Comércio foi atrás das probabilidades e mostra o que a matemática diz a respeito das chances de o Tricolor ser campeão. O Grêmio alimentou ainda mais o sonho de sua torcida ao conseguir umae, assim, se colocar não só como um postulante ao título nacional de 2023, mas um dos favoritos à conquista da taça. Mais do que nunca,de quantos pontos o time precisa nos últimos cinco jogos da competição para encerrar o ano podendo soltar o grito de campeão brasileiro que está entalado na garganta desde 1996, ano do bicampeonato gremista. O Jornal do Comércio foi atrás das probabilidades e mostra o que a matemática diz a respeito das chances de o Tricolor ser campeão.

Antes da rodada deste meio de semana, de acordo com o trabalho realizado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Grêmio tinha 5,1% de chances de ser campeão brasileiro. Após a vitória sobre o Botafogo, o percentual aumentou bastante. Agora, os gaúchos têm 18,3% de chances de obter a conquista.

O percentual gremista ainda é inferior aos calculados para Botafogo, Palmeiras e Bragantino. Os cariocas, ainda que em franca decadência, com quatro derrotas seguidas, seguem líderes da competição e com um jogo a menos, o que dá para o time da estrela solitária 30% de chances de ser campeão. Na sequência, vem o Bragantino, que também tem um jogo a menos, e está em quarto na classificação, com 58 pontos (um a menos que Botafogo, Grêmio e Palmeiras). O time de Bragança Paulista está agora com 25,2% de chances de levantar a inédita taça. Já o Palmeiras, terceiro no campeonato, tem 19,8% de chances de celebrar a conquista.

Com 6,2%, o Flamengo segue na briga, conforme a UFMG, assim como o Atlético-MG, com somente 0,42%.

Já de acordo com o site Infobola, as chances gremistas são maiores. O Grêmio tem 20% de probabilidade de se sagrar campeão conforme o matemático Tristão Garcia, ultrapassando o Palmeiras, que tem 19%. Na frente seguem o Botafogo (28%) e o Bragantino (22%).

Na sequência estão o Flamengo, com 10%, e o Atlético-MG, com apenas 1% de chances de ser campeão nacional.

Chances de ser campeão brasileiro

UFMG Infobola

Botafogo - 30% Botafogo - 28%

Bragantino - 25,2% Bragantino - 22%

Palmeiras - 19,8% Grêmio - 20%

Grêmio - 18,3% Palmeiras - 19%

Flamengo - 6,2% Flamengo - 10%

Atlético-MG - 0,42% Atlético-MG - 1%

A 34ª rodada começa neste sábado (11), com dois jogos importantes. Às 18h30min, o Flamengo encara o Fluminense, no Maracanã. Já às 21h, o Palmeiras enfrenta o Inter, na Arena Barueri. No domingo, dois postulantes se enfrentam, com o Bragantino recebendo o Botafogo às 16h. Também às 16h, o Grêmio pega o Corinthians, na Arena.