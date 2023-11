Confira as chances matemáticas de o Grêmio ser campeão brasileiro em 2023

seis times tendo chances de conquistar o título após a 38ª rodada, a ser disputada no dia 6 de dezembro. Nenhuma outra liga do mundo chega em seu momento decisivo com tantos postulantes à conquista da taça. Após um primeiro turno impecável, o Botafogo perdeu o gás calcular as possibilidades. O JC foi atrás dos dados para mostrar o que a matemática diz sobre o cenário do Brasileirão, principalmente a respeito do que interessa os gaúchos, em especial, os gremistas. O Campeonato Brasileiro se encaminha para o seu final com ao menosapós a 38ª rodada, a ser disputada no dia 6 de dezembro. Nenhuma outra liga do mundo chega em seu momento decisivo com tantos postulantes à conquista da taça. Após um primeiro turno impecável, oe deu chances para que seus adversários encostassem na classificação e passassem a enxergar o título como algo possível. Com isso, os torcedores pegaram suas calculadoras e foram. O JC foi atrás dos dados para mostrar o que a matemática diz sobre o cenário do Brasileirão, principalmente a respeito do que interessa os gaúchos, em especial, os gremistas.

Conforme o trabalho realizado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Grêmio tem 5,1% de chances de ser campeão. O Tricolor é o quarto colocado na classificação, com 56 pontos em 32 jogos.

O Botafogo – líder da competição com 59 pontos em 31 jogos, com 18 vitórias – segue sendo o favorito à conquista, com 35,2% de chances de levantar a taça. Entretanto, a distância para o surpreendente Bragantino é mínima. O time paulista tem 32,3% de probabilidade de faturar o campeonato. O time de Bragança Paulista é o terceiro colocado com 58 pontos em 31 jogos, com 16 vitórias.

Na sequência vem o Palmeiras, atual vice-líder com 59 pontos em 32 jogos e uma vitória a menos do que o Botafogo. O Verdão, conforme a UFMG, tem 25,4% de ser campeão.

Os outros dois times com chances – ainda que bem pequenas - são Flamengo (1,5%) e o Atlético-MG (0,41%).

Já de acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, Grêmio aparece com 6% de ser tricampeão brasileiro, um percentual um pouco maior, mas, ainda assim, é o quarto time na lista dos que tem mais probabilidades de celebrar a conquista.

Diferentemente do estudo mineiro, no Infobola, o Botafogo mantém uma larga vantagem sobre segundo colocado. O time carioca tem 40% de chances de ser campeão, seguido por Palmeiras e Bragantino, ambos com 25%. Em quinto e sexto lugares estão o Flamengo (3%) e o Atlético-MG (1%).