Jogo contra o Botafogo pode definir se o Grêmio brigará pelo título do Brasileirão

Não há nada na pauta gremista nesta semana além do decadente líder do Campeonato Brasileiro e adversário desta quinta-feira (9): o Botafogo. Com as esperanças de título renovadas pela queda de desempenho dos cariocas, o Grêmio se prepara para o confronto direto que define se o clube terá condições de brigar pela taça nas últimas rodadas.

A partida marcada para às 20h, no Rio de Janeiro, dá à equipe de Renato Portaluppi a oportunidade de se igualar em pontos com o Alvinegro, que amargou a quarta derrota seguida ao enfrentar o Vasco, na segunda-feira.

Com 32 partidas disputadas, os gaúchos têm 56 pontos e um jogo a mais que o oponente, que tem 59. Além disso, Tiquinho Soares, principal jogador do adversário na temporada, recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Mesmo tão próximo do líder, o time tricolor é o 4º na tabela de classificação. Palmeiras e Bragantino, com 59 e 58 pontos, respectivamente, estão à sua frente, e também são fortes candidatos ao título.

LEIA MAIS: Portaluppi terá desfalques no Grêmio para enfrentar o Botafogo

Ciente da importância do compromisso desta quinta, Portaluppi reuniu o grupo antes do treino desta terça-feira, para uma longa conversa sobre a situação no Brasileiro. Enquanto houver chances, o Grêmio brigará pelo troféu. Com a parte de cima da tabela embolada, a sequência de jogos é favorável para os gaúchos.

Depois dos cariocas, a equipe terá pela frente Corinthians (casa), Atlético-MG (fora), Goiás (C), Vasco (C) e Fluminense (F).

Nesta quarta-feira pela manhã, o técnico comanda a última atividade antes do embarque para o Rio, no turno da tarde. Com a possibilidade de repetir a escalação que bateu o Bahia no sábado, qualquer mudança feita pelo comandante será por questão técnica ou tática.

Gabriel Grando; Bruno Alves, Bruno Uvini e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo, Cristaldo e Reinaldo; João Pedro Galvão e Luis Suárez foram os responsáveis pelo quarto triunfo seguido no campeonato. Destes, Galvão é o mais ameaçado de perder a posição, já que Ferreira pode entrar como opção de velocidade para os contra-ataques.