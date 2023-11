Portaluppi terá desfalques para enfrentar o Botafogo

Embalado pelas quatro vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a viver um momento de euforia na temporada. Vindo da segunda divisão, o ano da equipe supera qualquer expectativa, e a vaga direta na Libertadores está cada vez mais próxima. Depois de deixar o G-4 cinco rodadas atrás, o Tricolor chega para enfrentar o Botafogo com o seu posto recuperado.

Em 4º lugar com 56 pontos, os gaúchos encaram o alvinegro carioca na 33ª rodada, nesta quinta-feira (9), às 21h30min, em São Januário. O confronto será na casa do Vasco porque o Engenhão estará se preparando para receber o show do grupo RBD.

Para este confronto, o técnico Renato Portaluppi seguirá sem contar com uma extensa lista de desfalques por lesão. Geromel, Pepê, Felipe Scheibig, Mila, Iturbe e Nathan são baixas confirmadas, enquanto Rodrigo Ely, em fase final de recuperação de uma lesão muscular, é dúvida.

Por outro lado, Ronald e Gustavo Martins estão de volta, após conquistarem o ouro nos Jogos Pan-Americanos do Chile, pela seleção brasileira. No meio-campo, o primeiro é visto como uma boa opção para Villasanti, que iniciou como titular os últimos cinco jogos da equipe, e está desgastado fisicamente, conforme explicou o próprio treinador gremista, em entrevista coletiva concedida após a vitória sobre o Bahia, por 1 a 0, no sábado. Mesmo assim, o paraguaio deverá ser titular, por conta da importância da partida.

Com a reapresentação nesta segunda-feira, o grupo de jogadores terá mais duas sessões de treinamento no CT Luiz Carvalho, antes do embarque para o Rio de Janeiro, na quarta-feira à tarde.