Juventude tropeça e adia acesso para a última rodada

Embalado por um Alfredo Jaconi lotado e com todos os resultados paralelos favorecendo, o Juventude precisava apenas de uma vitória simples diante da Ponte Preta para garantir o acesso antecipado à primeira divisão do futebol nacional de 2024. Porém, em um campo embarrado pela chuva, o Papo não conseguiu sair do 0 a 0 contra a equipe campineira no sábado, em jogo válido pela 37ª rodada da Série B.

A partida foi marcada por diversas chances para ambos os lados. Aproveitando o apoio de seu torcedor, o Juventude começou melhor e quase abriu o placar logo aos 3 minutos com Gabriel Taliari, que parou em ótima defesa de Caíque França.

Sucumbindo ao nervosismo, o Papo caiu de produção ao longo da primeira etapa e viu os paulistas crescerem, levando perigo em diversas oportunidades ao gol defendido por Thiago Couto. Porém, a bola do jogo esteve nos pés dos donos da casa: na reta final da partida, Rafael Furtado recebeu na meia-lua, invadiu a área e bateu firme de canhota, mas acabou explodindo o travessão.

Com o empate, o Juventude segue na terceira colocação com 62 pontos, mas viu o Criciúma se juntar ao campeão Vitória e confirmar o acesso, em segundo lugar, com 64 pontos. Agora, os jaconeiros terão que lutar por uma das duas vagas de acesso que estarão em aberto na última rodada, quando enfrentará o Ceará, em Fortaleza, no próximo sábado, às 17h.

A boa notícia é que o clube da Serra gaúcha, melhor visitante da Série B até agora, segue dependendo apenas de si e o seu adversário já não briga por mais nada dentro da competição.