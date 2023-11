Recuperado de lesão, Renê deve voltar ao Inter contra o Bragantino

O iminente retorno do Campeonato Brasileiro aproxima o Inter do esperado final de temporada. Sem disputar vaga na Libertadores e a dois pontos dos simbólicos 45, que asseguram uma equipe na primeira divisão, o Colorado precisa, nos últimos quatro jogos do ano, confirmar a classificação para a Sul-Americana, após um 2023 de altos e baixos. Neste domingo (26), às 18h30min, no Beira-Rio, a equipe de Eduardo Coudet encara o Bragantino, que vem motivado pela disputa do título.

O Massa Bruta, no entanto, vem menos descansado para encarar os gaúchos, que fazem seu primeiro duelo após a Data Fifa. Isso porque os paulistas vão a campo nesta quinta-feira, às 21h30min, para enfrentar o Flamengo no Maracanã, em jogo atrasado da 30ª rodada.

Em fase final de preparação, com o último treino marcado para sábado, Chacho voltou a contar com o lateral-esquerdo Renê, titular absoluto da posição, que está recuperado de uma lesão muscular na coxa e deve começar jogando contra time de Bragança. Dalbert, que atua na mesma faixa do campo, também voltou às atividades após um desconforto no joelho.

LEIA MAIS: Inter deve ter o retorno de quatro titulares diante do Bragantino

Já o zagueiro Vitão foi a ausência. A comissão técnica optou por poupa-lo do trabalho com bola, restringindo-o à corridas na volta do gramado. O defensor, no entanto, não preocupa, pois estava apenas administrando a carga física, e tende a ser titular no domingo. Com o CT Parque Gigante ainda alagado, a atividade desta quarta voltou a ocorrer no Beira-Rio.