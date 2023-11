Inter muda o treino para o Beira-Rio após CT Parque Gigante alagar

Em meio às chuvas que fizeram o prefeito Sebastião Melo decretar estado de emergência em Porto Alegre, o CT Parque Gigante ficou alagado pela manhã desta terça-feira (21), forçando o Inter a mudar o treino para o Beira-Rio. No estádio colorado, o técnico Eduardo Coudet deu sequência a preparação para enfrentar o Bragantino, neste sábado, no mesmo palco, pelo Campeonato Brasileiro. Com previsão de chuva para o resto da semana, a expectativa é de que o grupo de jogadores siga trabalhando no local.

LEIA MAIS: Inter deve ter o retorno de quatro titulares diante do Bragantino

Precisando vencer para chegar aos 46 pontos e deixar para trás o debate da zona de rebaixamento, o Alvirrubro espera poder contar com o goleiro Sergio Rochet a partir desta quarta-feira, quando ele retorna da seleção uruguaia, a qual defendeu durante a Data Fifa. Por outro lado, Chacho ainda precisa definir os substitutos de Aránguiz e Alan Patrick, suspensos. A boa notícia foi o retorno do lateral-esquerdo Renê aos treinos. Recuperado de uma lesão muscular na coxa, ele pode ficar à disposição diante do Massa Bruta.

Enquanto Bruno Henrique é o substituto natural do chileno e deve se manter como tal, não há, no plantel colorado, nenhum jogador com as características de Alan, que atua como um clássico camisa 10. Portanto, o comandante argentino deve optar por mudar as características do time, e usar Pedro Henrique como escape de velocidade, se somando a Wanderson e Valencia.

O confronto com os paulistas será o penúltimo da equipe em sua casa no ano. O duelo com o Botafogo, na 38ª rodada do Brasileirão, marca o final da melancólica temporada dos gaúchos. No Beira-Rio, a campanha até o momento é a pior da história do clube na era dos pontos corridos com 20 clubes. São 17 jogos, sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas, resultando no aproveitamento de 50,98%.

O desempenho abaixo é um contraponto com a temporada passada, na qual o Inter foi o melhor mandante do campeonato de pontos corridos. Naquela ocasião, foram 19 partidas, com 13 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, com 77% de aproveitamento.