Inter tem quatro titulares retornando aos treinos após a folga

Após folgar no domingo (19), o Inter voltou aos treinos com boas notícias no CT Parque Gigante, de olho no confronto com o Bragantino, no sábado, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Hugo Mallo, Johnny, Aránguiz e Valencia regressaram às atividades com o restante do grupo.

Destes, apenas o primeiro teve um problema mais grave, que lhe tirou de ação por cerca de um mês. Os outros três estiveram em ação no último jogo da equipe antes da Data Fifa, na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no dia 11 deste mês, quando sentiram desconfortos, e foram substituídos.

O volante chileno é o único que não tem chances de jogar no duelo com o Massa Bruta, já que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Verdão. Mallo, por sua vez, ainda precisa readquirir a forma física para retornar ao time. Sendo assim, ele deve começar o jogo no banco de reservas.

Na lateral-esquerda, Renê, que está cotado para voltar aos gramados para esta reta final do brasileirão, ainda está no departamento médico. O camisa 6 tem uma lesão muscular na coxa, que o tirou dos últimos cinco compromissos do time, após a vitória sobre o Vasco, no dia 26 de outubro. Mesmo com etapas a cumprir em seu tratamento, o clube tem a expectativa de que ele esteja à disposição no sábado. Dalbert, com um desconforto no joelho, também é dúvida.