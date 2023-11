Sem vencer há três jogos, Brasil recebe a Argentina no Maracanã

Atravessando um momento conturbado, a seleção brasileira do técnico interino Fernando Diniz busca reverter o quanto antes a má fase na Eliminatória Sul-Americana para a Copa do Mundo 2026. São três jogos sem vencer, com duas derrotas seguidas, contra Uruguai e Colômbia, além do empate com a Venezuela. Agora, é a vez do Brasil se reencontrar com a Argentina pela primeira vez após o vice da Copa América em 2021 e o títulos mundial dos hermanos. No Maracanã, às 21h30min desta terça-feira (21), os rivais se enfrentam pela 6ª rodada da competição.

Em 2022, as equipes chegaram a entrar em campo na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias, mas o duelo foi cancelado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Pouco mais de um ano depois, o cenário do confronto é preocupante para os brasileiros. Do outro lado, o time de Lionel Messi ainda está em êxtase pelo título da Copa do Qatar, enquanto a Canarinho não se encontrou desde a derrota para a Croácia nas quartas de final do torneio.

Além da desconfiança, Diniz também tem que lidar com um desfalque de peso entre os titulares. Vinicius Júnior, que saiu lesionado no primeiro tempo contra os colombianos , tem um problema muscular, e já está na Espanha, para realizar o tratamento nas dependências do Real Madrid. Para o seu lugar, Gabriel Jesus entra no comando do ataque.

Por opção técnica, a única mudança em relação ao último jogo está na lateral-esquerda, na qual Renan Lodi deve perder a vaga para Carlos Augusto, da Inter de Milão.

Com a preparação encerrada nesta segunda-feira, na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, o onze inicial deve ser composto por Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; André, Bruno Guimarães e Rodrygo; Raphinha, Jesus e Martinelli.

A partida é importante para a seleção, 5ª colocada com sete pontos, encostar nos argentinos, líderes isolados, que estacionaram nos 12 pontos na derrota para o Uruguai, em Buenos Aires, na 5ª rodada. Buscando voltar ao caminho das vitórias, o time de Lionel Scaloni deve ir a campo com Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi, Julián Álvarez e Nico González.