Diniz promove duas alterações para clássico diante da Argentina

Em meio ao seu pior inicio de Eliminatórias desde 2002 e vindo de duas derrotas consecutivas, a seleção brasileira segue na preparação para o clássico diante da Argentina, marcado para esta terça-feira, às 21h30min, no Maracanã. Visando conter a campeã mundial, o técnico Fernando Diniz deve promover duas mudanças no onze inicial canarinho.

LEIA MAIS: Dinizismo e seleção brasileira não combinam

A primeira delas será no setor defensivo, muito criticado após a derrota para a Colômbia devido as inúmeras chances criadas pela adversária. Entendendo a necessidade de mudança no setor, Diniz dará uma oportunidade ao lateral-esquerdo Carlos Augusto, de 24 anos, atleta da Inter de Milão, que substituirá Renan Lodi entre os titulares.

A outra mudança será por necessidade. Vini Jr deixou o gramado com uma lesão muscular durante a última partida e só voltará aos gramados em fevereiro do próximo ano.

Diante desse revés, Gabriel Jesus, que não pôde participar do confronto contra os colombianos devido a uma lesão, está agora liberado e assume a responsabilidade de liderar o ataque brasileiro. De resto, o Brasil deve começar com a mesma equipe que foi derrotada na última terça.

A seleção que Diniz testou neste domingo na Granja Comary teve: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; André e Bruno Guimarães; Martinelli, Gabriel Jesus, Rodrygo e Raphinha.

O Brasil entrará no jogo diante dos argentinos necessitando da vitória para não correr risco de sair da zona de classificação para a próxima edição da Copa do Mundo. Neste momento, os brasileiros estão na quinta colocação, com 7 pontos, enquanto a Argentina lidera o torneio, com 12.