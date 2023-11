Grêmio tem decisão contra o Botafogo para seguir sonhando com o título

Em uma temporada de altos e baixos, a reta final do Campeonato Brasileiro ganhou uma nova cara para o Grêmio, que voltou a sonhar com o título, e terá sua grande prova de fogo nesta quinta-feira (9), às 20h, quando enfrenta o Botafogo, que viu a vantagem de 13 pontos construída no primeiro turno evaporar, deixando a disputa pela taça em aberto. O duelo pela 33ª rodada será disputado em São Januário, já que o Nilton Santos receberá o show da banda RBD nesta quinta e sexta.

Com 46 pontos, o Tricolor, caso saia vitorioso, iguala os cariocas, que têm 49 com um jogo a menos. O principal alento para os gaúchos é a moral, já que eles vem de quatro vitórias seguidas, em sequência que começou na imponente vitória contra o Flamengo, e seguiu diante do América-MG, Coritiba e Bahia.

Do outro lado, o cenário é completamente diferente. São três derrotas consecutivas, contra Cuiabá, Palmeiras - outro forte candidato ao título -, e Vasco. Após a saída do técnico Luís Castro, mentor da grande campanha na primeira metade da competição, a equipe não conseguiu manter a pegada e, agora, sob o comando do contestado Lúcio Flávio, não aparenta ter fôlego para confirmar o favoritismo na reta final.

LEIA MAIS: Jogo contra o Botafogo pode definir se o Grêmio brigará pelo título do Brasileirão

Com a preparação para o confronto encerrada na manhã desta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, antes do embarque para o Rio de Janeiro, o técnico Renato Portaluppi definiu o time que irá a campo, e mesmo podendo repetir a escalação que bateu os nordestinos no sábado, o comandante pode promover uma mudança pontual.

O atacante João Pedro Galvão, que não se firmou desde a chegada ao clube, na janela de transferências de inverno, deve ser preterido por um ponta de velocidade no onze inicial, visando os contra-ataques. Entrando apenas no segundo tempo da última partida por conta de um desgaste físico, Galdino é o principal candidato para ocupar o posto. Com características similares, Besozzi e Ferreira correm por fora na disputa pela vaga.

Com isso, a provável escalação gremista para visitar o Alvinegro é Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo, Cristaldo e Reinaldo; Galdino e Suárez.